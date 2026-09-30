El alcalde de León, José Antonio Diez, durante el estreno de 'El sueño de Serpentina', este miércoles Ayuntamiento de León

El alcalde de León comparte el sueño de Alfonso Ordóñez en el estreno de su homenaje a Gaudí

El Auditorio Ciudad de León ha acogido esta tarde el estreno de 'El sueño de Serpentina', el nuevo cortometraje escrito y dirigido por el leonés Alfonso Ordóñez, que rinde homenaje a Antonio Gaudí.

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha asistido al estreno y ha destacado la colaboración del Ayuntamiento de León para la grabación de esta producción que este miércoles ha podido ver la luz por primera vez. También ha asistido a la proyección la concejala de Educación, Turismo e Igualdad, Mercedes Escudero.

El alcalde ha asegurado que "Alfonso Ordóñez tuvo un sueño, soñó con unir la música, la danza y la arquitectura en este sueño de Serpentina".

Además, ha añadido que él tiene un sueño desde hace años que se está haciendo realidad "conseguir que León sea una ciudad de la cultura, donde nuestros artistas se sientan apoyados, valorados y queridos, donde sea posible generar iniciativas y hacerlas realidad".