Imagen del solemne acto de apertura del curso 2026/2026 de la Universidad de León. ULE

La ULE inaugura el "histórico" curso 2026/2027 centrándose en el nuevo escenario de la IA y pide una financiación estable

La Universidad de León (ULE) ha inaugurado este martes, 22 de septiembre, el curso académico 2026/2027 reivindicando una institución académica capaz de incorporar la inteligencia artificial sin renunciar a su función esencial y, a su vez, una financiación "pública, suficiente, estable y previsible" para afrontar los retos de futuro.

El solemne acto de apertura ha tenido lugar en el Aula Magna y en el mismo han participado la rectora de la ULE, Nuria González, y el consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

También han asistido los rectores de las universidades de Salamanca, Juan Manuel Corchado; Valladolid, Pilar Garcés; Burgos, José Miguel García; y el de la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC), David García López.

Junto a ellos también han estado los vicerrectores de las universidades de Oviedo e Isabel I, además de representantes políticos, militares, económicos, sociales y eclesiásticos de la provincia.

La ULE arranca este curso académico "histórico", tras el estreno del grado de Medicina, con 2.500 estudiantes de nuevo ingreso.

Pero también contribuye a este apelativo la celebración del 30 aniversario del Campus de Ponferrada después de "tres décadas de actividad universitaria que han permitido consolidar su especialización en el ámbito sanitario".

Así lo ha trasladado la rectora, quien a su vez apeló al diálogo y al consenso, como el que imperó en la aprobación por unanimidad de los nuevos estatutos bajo la premisa de construir el futuro de la universidad.

"Anticipándose a las dificultades, garantizando el crecimiento de la institución sin renunciar a la calidad de sus servicios, la excelencia de la docencia y la investigación, la estabilidad del empleo y nuestra sostenibilidad", ha defendido.

"Financiación estable y suficiente"

Para González, esta tarea debe ser compartida por las administraciones y, por ello, se dirigió al consejero para reclamarle una financiación que permita a la ULE planificar a medio y largo plazo, mediante contratos programa y marcos plurianuales.

Unas herramientas que, a su juicio, deben aportar estabilidad para afrontar los retos y permitan retomar el plan ordinario de infraestructuras.

"Una universidad no puede afrontar su futuro pensando únicamente en el próximo curso ni en una única titulación", ha sostenido.

Nuria González junto a Juan Carlos Suárez-Quiñones. ULE

En este sentido, ha recalcado la necesidad de "estabilidad para poder anticiparse, planificar y tomar decisiones pensando en las próximas generaciones".

Asimismo, ha resaltado que confía en que el diálogo y cercanía del nuevo consejero responsable se traduzca en respuestas concretas a las necesidades planteadas por la ULE "para ofrecer un servicio público de calidad".

En esta línea, la rectora hizo una defensa de la universidad pública, por ser "garante de una sociedad con más oportunidades", y puso en valor la educación superior en un contexto en el que la irrupción de la IA hace más necesario que nunca reforzar el pensamiento crítico, la capacidad de análisis y el criterio propio.

Estrategia de inteligencia artificial

"No basta con preguntarnos cuánto sabe un estudiante. Tenemos que saber qué es capaz de hacer con aquello que sabe", ha señalado González, al tiempo que ha defendido la necesidad de aprender a trabajar con la inteligencia artificial y, también, de decidir cuándo utilizarla, cómo hacerlo y cuándo cuestionar aquello que ofrece.

Para afrontar esta transformación, la ULE está desarrollando su Estrategia de Inteligencia Artificial y ha creado una nueva dirección de área dedicada a la Inteligencia Artificial y al Gobierno del Dato, que coordinará su incorporación a la docencia, la investigación y la gestión universitaria.

"No se trata de elegir entre tecnología y Universidad, sino de conseguir que la tecnología permita hacer mejor aquello que da sentido a la institución", ha explicado la rectora.

Apoyo de la Junta

Por otro lado, el consejero ha destacado el papel de la ULE en el sistema universitario de Castilla y León y su crecimiento en estudiantes, profesorado, investigación y titulaciones.

De esta manera, ha subrayado que la llegada de Medicina "coloca a León en una categoría universitaria muy superior, que va a fidelizar y traer talento de fuera y fortalecer nuestro sistema universitario".

El consejero remarcó el compromiso de la Junta con la ULE y tuvo un reconocimiento especial para el Campus de Ponferrada, al considerar que "invertir en universidad tiene mucho retorno".

Apertura del curso académico 2026/2027 de la Universidad de León. ULE

"Apostamos por reforzar el sistema universitario", ha sostenido Suárez-Quiñones, que puso en valor la calidad de la oferta académica de la ULE, con titulaciones de referencia como Veterinaria, Ingeniería Aeroespacial o Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, así como su conexión con las necesidades del territorio, especialmente a través de sus másteres.

"Estamos ante una universidad moderna, vanguardista y en línea con las necesidades de su territorio y con las necesidades del siglo XXI", ha asegurado el consejero, que destacó también la presencia de la ULE en los rankings QS, entre las 400 mejores universidades de Europa y las 30 mejores de España, y aseguró que la Junta "va a seguir apoyando el crecimiento del presupuesto" de la institución.

Premios a la excelencia

El acto además sirvió de escenario para reconocer a los estudiantes Premios Extraordinarios de Fin de Grado y Máster, un ejemplo de "talento y excelencia" de los estudiantes de la ULE.

Sara Márquez, catedrática del área de Educación Física y Deportiva, ha recordado que estos galardones no surgen solos, sino que necesitan preparación, constancia y también un entorno capaz de impulsarlos y acompañarlos.

Durante su lección inaugural, Márquez ha recorrido la evolución del comportamiento humano y de la respuesta ante el esfuerzo y la exigencia, estableciendo paralelismos entre la preparación deportiva y otros ámbitos de la vida y poniendo el acento en la importancia del acompañamiento y de las estrategias que permiten afrontar situaciones de máxima exigencia.

El himno Gaudeamus Igitur ha puesto el broche a un acto en el que la comunidad universitaria de León reivindicó el valor de una Universidad comprometida con generar conocimiento, formar con excelencia y contribuir al progreso de nuestra sociedad.