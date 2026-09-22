Una de las actuaciones durante la feria medieval. Ayt. de León

El mercado medieval ideal para visitar del 23 al 27 de septiembre: música, circo y espectáculos de fuego

León volverá a viajar al medievo con una nueva edición del Mercado Medieval de las Tres Culturas, una de las propuestas que cada año contribuyen a transformar el entorno del casco histórico de la capital leonesa durante las fiestas de San Froilán.

Puestos, música, teatro, pasacalles, espectáculos de fuego, talleres y actividades para toda la familia volverán a llenar las calles de ambientación medieval.

Sin embargo, este año habrá un cambio importante respecto al calendario habitual. El Mercado de las Tres Culturas se celebrará antes de la jornada central de San Froilán, debido a la configuración del calendario y al encaje del santoral.

El calendario de San Froilán situará este año el tradicional desfile de las Cantaderas, los pendones y los carros engalanados el domingo 4 de octubre, víspera de la festividad del patrón de la ciudad, que se celebra el 5 de octubre.

Este encaje de fechas ha llevado al Ayuntamiento de León a adelantar el Mercado Medieval de las Tres Culturas al fin de semana anterior.

De esta manera, los puestos abrirán sus puertas durante la tarde del miércoles 23 de septiembre y la actividad se prolongará hasta el domingo 27 de septiembre de 2026.

El entorno del Cid y la zona histórica de la ciudad volverán a convertirse así en el escenario de esta recreación, con una ambientación inspirada en la convivencia de las culturas cristiana, judía y musulmana.

En concreto, la actividad ocupará la Plaza de San Isidoro y diferentes calles y plazas del entorno del casco histórico, con una programación pensada para combinar propuestas culturales, espectáculos de calle y actividades dirigidas especialmente al público familiar.

El horario general del mercado será de 12:00 a 24:00 horas, aunque la programación variará cada jornada y se concentrará especialmente durante las tardes y noches.

Durante los cinco días de actividad, el Mercado Medieval de las Tres Culturas ofrecerá una programación continua de animación.

Los visitantes podrán encontrarse con juglares, músicos, criaturas fantásticas, bufones, personajes de la corte, espectáculos circenses y pasacalles de gran formato.

Feria medieval de las tres culturas en León. Ayt. de León

Uno de los elementos que se repetirá durante varias jornadas será El gran dragón, un pasacalles de gran formato que recorrerá el mercado durante las tardes. También tendrá presencia habitual Terra de Fires, un espectáculo nocturno que combinará fuego y aéreos.

La programación incluye además actividades infantiles, gymkanas, cuentacuentos y representaciones teatrales, junto a propuestas musicales inspiradas en diferentes tradiciones y épocas.

Miércoles 23 de septiembre

La primera jornada arrancará al mediodía con la apertura de los puestos y diferentes propuestas de animación, como Criaturas fantásticas del bosque, Sonidos de tiempos lejanos y Melodías por las calles del medievo.

A lo largo de la tarde llegarán nuevas actuaciones, entre ellas El hada de los deseos, Criaturas del bosque oscuro y Los músicos del averno. La inauguración oficial tendrá lugar a las 18:30 horas.

La noche estará protagonizada por los pasacalles y la música, con Músicas desde Marrakech, un pasacalles musical y, a las 22:30 horas, el espectáculo de fuego y aéreos Terra de Fires.

Jueves 24 de septiembre

El jueves comenzará con teatro itinerante, música y personajes fantásticos. Entre las primeras propuestas figuran Guardianes del bosque, La fauna fantástica y Músicas por el viejo León.

La programación también incorpora propuestas para los más pequeños, como el espectáculo de cuentacuentos Cuentacuentos del Medievo y una gymkana infantil prevista para las 17:45 horas.

Durante la tarde se sucederán el Pasacalles de música medieval, El gran circo itinerante de la corte y el teatro infantil Las Astrolocas.

Ya por la noche, el protagonismo será para El gran dragón, los habitantes del bosque oscuro y los músicos del averno. La jornada terminará con el pasacalles luminoso La estrella errante, música del lejano Oriente y una nueva representación de Terra de Fires, a las 22:30 horas.

Viernes 25 de septiembre

La tercera jornada comenzará con circo y música, con propuestas como Criaturas de otros mundos, Músicas y ritmos del medievo y el teatro itinerante ¿De dónde vienen las hadas?

Durante la mañana también habrá pasacalles, bufones y teatro infantil con Las Astrolocas, mientras que la tarde contará nuevamente con una gymkana infantil, además de espectáculos como El paseo del hada y En busca de la magia perdida.

La programación avanzará hacia la noche con El vuelo de los seres encantados, el gran pasacalles de El gran dragón y El gran circo de las criaturas oscuras.

La jornada concluirá con La estrella encantada, su historia, música árabe, sonidos del medievo y el espectáculo de fuego y aéreos Terra de Fires.

Sábado 26 de septiembre

El sábado será otra de las jornadas con mayor variedad de propuestas. Desde las 12:00 horas se sucederán Comedias y juglares. El Casamiento, Sonidos de antaño y El espíritu de los deseos.

La mañana continuará con música del Oriente, malabares en la corte, teatro infantil y espectáculos de circo para toda la familia, incluidos números de aéreos.

Por la tarde llegarán nuevas propuestas de animación, entre ellas Seres de otros mundos, un pasacalles de música medieval y ¡Hay boda en la corte!. También habrá cuentos y bufones y un personaje muy despistado.

A partir de las 20:30 horas volverá a aparecer El gran dragón, acompañado por los seres del bosque oscuro y sonidos de otras tierras. La noche continuará con El espíritu de la luz, un pasacalles musical y música del lejano Oriente.

Como en las jornadas anteriores, el cierre llegará con el espectáculo de fuego y aéreos Terra de Fires, previsto para las 22:30 horas.

Domingo 27 de septiembre

El último día del Mercado de las Tres Culturas arrancará a las 12:00 horas con El despertar de las criaturas fantásticas y Sonidos de antaño.

Durante la mañana también habrá teatro itinerante con El ser encantado, música de Oriente y diferentes propuestas ambientadas en la corte medieval.

Los más pequeños podrán disfrutar de Las Astrolocas, mientras que otras actuaciones llevarán hasta las calles las Músicas del viejo medievo y Fuga de la corte.

La programación de la tarde incluirá Criaturas del bosque mágico, Sonidos de otras tierras, El disparatado circo de la corte, teatro infantil medieval y Escapada de la corte.

La recta final comenzará a las 20:30 horas con un nuevo pase de El gran dragón, acompañado por personajes fantásticos del averno y música medieval en las calles.

A las 21:30 horas tendrá lugar el pasacalles de gran formato de despedida, antes de que el mercado eche definitivamente el cierre a las 22:30 horas del domingo 27 de septiembre.

El mercado se celebrará del miércoles 23 al domingo 27 de septiembre de 2026, con horario general de 12:00 a 24:00 horas y actividades repartidas por la Plaza de San Isidoro y el entorno del casco histórico.

La ambientación medieval, los espectáculos de calle y la programación familiar volverán a convertir durante cinco días el centro histórico de León en un escenario dedicado a las tres culturas que dan nombre al mercado.