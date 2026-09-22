El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, saluda al Rey Felipe VI en la Cibercomandancia de la Guardia Civil de León, ubicada en la sede del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), este martes Junta de Castilla y León

Mañueco agradece la "cercanía" del Rey Felipe VI tras su visita a la Cibercomandancia de la Guardia Civil en León

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, acompañó este martes al Rey Felipe VI en León con motivo de la visita a la Cibercomandancia de la Guardia Civil, instalada en la sede del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe).

Mañueco agradeció al monarca su "cercanía" y su "constante interés" por Castilla y León en una publicación en su cuenta personal de la red social X.

"Acompaño a S. M. el Rey Felipe VI en León con motivo de su visita a la Cibercomandancia de la Guardia Civil. Gracias, Majestad, por su cercanía y constante interés por Castilla y León, y a la Guardia Civil por su trabajo y adaptación para protegernos también en el ciberespacio", publicó el jefe del Ejecutivo autonómico.

Una unidad clave

La unidad, en marcha desde julio de 2025, se ha convertido en una pieza clave contra la ciberdelincuencia. En poco más de un año ha superado las 60.000 solicitudes de denuncia, tramitado más de 32.000 delitos y gestionado unos 8.400 expedientes por documentación extraviada, con una media diaria de unas 155 solicitudes.

Más de la mitad corresponden a estafas y cargos fraudulentos. También ha bloqueado unos 6,8 millones de euros en más de 200 operaciones.

El monarca recorrió las instalaciones y, al término de la visita, mantuvo un encuentro con autoridades autonómicas y locales. La plantilla ha pasado de unos 29 efectivos iniciales a más de 60, en un servicio que opera las 24 horas para trasladar las garantías de una denuncia presencial al entorno digital.