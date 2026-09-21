Rescatan en helicóptero a un montañero de 70 años en las montañas de Riaño tras desmayarse en la cima del Gilbo

Movilización de emergencia este mediodía en la montaña leonesa. El Grupo de Rescate y Salvamento de Protección Civil ha evacuado en helicóptero a un varón de unos 70 años de edad que ha sufrido una indisposición repentina cuando se encontraba en la mismísima cima del pico Gilbo, dentro del término municipal de Riaño (León).

El operativo se ha activado a las 14:31 horas, momento en el que la sala de operaciones del Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León ha recibido la llamada de alerta.

El informante solicitaba asistencia sanitaria urgente para su compañero de ruta, quien había sufrido un desmayo en la cumbre. Aunque el varón había recuperado el conocimiento, continuaba muy indispuesto y con imposibilidad de emprender el descenso a pie por la orografía de la zona.

Helicóptero y ambulancia donde fue socorrido el montañero. Comunicación JCyL.

Desde el Centro Coordinador de Emergencias se ha comunicado inmediatamente al acompañante con el personal de Emergencias Sanitarias - Sacyl para ofrecerle las primeras pautas médicas de asistencia, mientras los técnicos de Protección Civil precisaban las coordenadas exactas del incidente y movilizaban al helicóptero de rescate con su equipo de especialistas y enfermera rescatadora.

Extracción mediante maniobra de grúa

Tras volar hasta la zona y localizar visualmente a los dos montañeros en la cima del pico Gilbo, la aeronave ha quedado en estacionario para permitir el descenso de los rescatadores mediante una maniobra de grúa. Una vez en tierra, la enfermera del equipo ha prestado una primera atención de estabilización al anciano.

A continuación, los especialistas han colocado al paciente un triángulo de evacuación para izarlo con seguridad al helicóptero junto a la enfermera. Mediante una maniobra idéntica se ha procedido al rescate de su compañero.

Ambos han sido trasladados por aire hasta el campo de fútbol de Riaño, donde aguardaba una ambulancia de Sacyl que ha evacuado finalmente al montañero hasta el centro de salud de la localidad leonesa para ser valorado.