Centro Penitenciario de Mansilla de las Mulas. El ESPAÑOL

“Un fin de semana negro y muy preocupante” en la prisión de Mansilla: tres agresiones violentas a funcionarios

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denunció este lunes la agresión sufrida ayer por un funcionario de la prisión leonesa de Mansilla de las Mulas.

Un episodio que se suma a las dos agresiones registradas el sábado contra otros trabajadores penitenciarios y que, según el sindicato, dejan “un fin de semana negro y muy preocupante” en el centro penitenciario de Villahierro.

Los hechos se produjeron durante el traslado de un interno desde el módulo 4 hasta el departamento de aislamiento. Según explica CSIF, durante la conducción el recluso propinó un fuerte golpe al funcionario encargado de realizar el traslado.

Este episodio se suma a los incidentes registrados el sábado, cuando dos funcionarios fueron agredidos durante una intervención relacionada con un interno.

El sindicato asegura que “una supuesta urgencia médica de un interno resultó ser simulada y se convirtió en una trampa que se saldó con patadas y cabezazos a dos funcionarios”.

Desde CSIF denuncian la situación de inseguridad que, a su juicio, afrontan los trabajadores del centro penitenciario leonés.

“La extrema vulnerabilidad que estamos sufriendo los empleados del centro penitenciario de Villahierro resulta intolerable.

Estas dos últimas agresiones demuestran que los profesionales penitenciarios nos jugamos el tipo en cada turno, ante la total inoperancia de nuestros gestores”, sostiene la organización sindical en un comunicado.

El sindicato eleva así a tres los altercados violentos registrados en la prisión durante el mismo fin de semana y considera que no se trata de hechos aislados.

“Tres altercados violentos en un solo fin de semana que no son fruto de la casualidad, sino de un sistema colapsado y masificado”, señala CSIF.

Una ocupación del 127 por ciento

La organización sindical vincula estos episodios con la situación de saturación que, según sus datos, atraviesa actualmente la prisión de Mansilla de las Mulas.

CSIF asegura que el centro ronda una ocupación del 127 por ciento, lo que supone un incremento del 32 por ciento durante el último año.

En este contexto, el sindicato denuncia la “saturación y falta de personal” y cuestiona las medidas adoptadas por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que califica de “inoperantes”.

CSIF acusa a la Administración de “preferir mirar hacia otro lado mientras los módulos explotan” y reclama una respuesta ante la situación que, según sostiene, afrontan diariamente los trabajadores penitenciarios.

“Desde los despachos oficiales se impone el buenismo de propaganda y los discursos bonitos, pero la realidad que vivimos en el interior de los muros es otra muy distinta, y la cruda verdad termina imponiéndose”, concluye el sindicato.