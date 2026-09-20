León celebra el Día sin Coche con gratuidad de autobuses, restricciones al tráfico y actividades

Este próximo martes, 22 de septiembre, la ciudad de León se sumará al denominado Día sin Coche. Esta iniciativa se enmarca dentro de la Semana Europea de la Movilidad, que viene proponiendo distintas acciones desde el pasado miércoles.

Propuestas técnicas, educativas y lúdicas han marcado una programación orientada a concienciar a la ciudadanía de todas las edades sobre la importancia de construir un modelo de ciudad más limpio, seguro y saludable.

La jornada del martes estará marcada por la gratuidad del transporte público en las líneas de autobuses urbanos que opera el Ayuntamiento de León.

Además, por la tarde, entre las 17:00 y las 21:00 horas, se han programado actividades para todos los públicos como los juegos XXL de madera en la Avenida Ordoño II.

El día se concluirá con los 'Chiquivolantes' en la calle del paseo de Salamanca, junto al campo Emilio González, desde las 17:00 horas.

Previamente, el lunes 21 de septiembre se dedicará al Día de la Seguridad Vial, una jornada en la que se llevará a cabo una campaña escolar de promoción del transporte público urbano y una visita escolar al Parque Infantil de Tráfico.

Asimismo, se celebrará una nueva edición de 'Chiquivolantes', pero en este caso en el parque de Gloria Fuertes a partir de las 17:00 horas.

Por otro lado, el Día sin Coche también propiciará restricciones al tráfico en la Gran Vía de San Marcos, entre la plaza de Santo Domingo y la de la Inmaculada, de 09:00 a 21:00 horas.

Quedarán exentos de la restricción, eso sí, el transporte público, el acceso a garajes de los residentes y los servicios esenciales.