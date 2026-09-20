Incibe ayuda a un adolescente cuya imagen desnudo aparece públicamente en Google Maps

La línea 017 del servicio ‘Tu ayuda en ciberseguridad’ del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), con sede en León, prestó ayuda a la madre de un adolescente después de que esta tuviera conocimiento de que una imagen de su hijo desnudo aparecía públicamente en Google Maps.

La mujer contactó con el teléfono confidencial y gratuito después de que desde el centro educativo de su hijo le informaron de que, al buscar la dirección de su vivienda en Google Maps, aparecía una imagen del menor en el interior de la propiedad familiar, en la que se encontraba desnudo.

La madre del menor aseguró que, hasta que recibió el aviso del instituto, desconocía la existencia de la imagen y mostró una gran preocupación por la exposición involuntaria del menor en internet, ya que, tras localizar la fotografía, comprobó que la imagen correspondía al interior de su propiedad.

La usuaria decidió ponerse en contacto con el 017 de Incibe para conocer los pasos a seguir para afrontar la situación. Desde el servicio ‘Tu Ayuda en Ciberseguridad’, le explicaron que la imagen de una persona constituye un dato personal y que su difusión puede afectar a los derechos a la privacidad y a la protección de datos del menor. Asimismo, le informaron de las distintas vías disponibles para solicitar su retirada y limitar su difusión.

Los profesionales de Incibe le recomendaron solicitar la retirada de la imagen directamente desde Google Maps y, si no es atendida, valorar la posibilidad de presentar una reclamación ante el delegado de Protección de Datos de Google.

También le instaron a contactar con la Agencia Española de Protección de Datos para solicitar orientación o valorar posibles actuaciones relacionadas con la privacidad del menor y valorar el uso del Canal Prioritario de la misma para solicitar la retirada urgente de la imagen, especialmente si se considera que su difusión puede suponer un riesgo grave para los derechos y libertades del menor.

De igual forma, desde el 017 le aconsejaron a la madre del adolescente que realice búsquedas periódicas en internet para comprobar si la imagen u otra información relacionada con el menor continúa disponible públicamente, así como que revise y reduzca, cuando sea posible, la información personal visible en buscadores y plataformas online para minimizar la exposición digital del menor y, finalmente, evitar descargar, almacenar o compartir la imagen, salvo que resulte necesario para documentar la denuncia o solicitar su retirada.