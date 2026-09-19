Leticia, la leonesa que triunfa en el estreno de la nueva temporada de La Voz al cantar en lengua de signos

El estreno de la nueva temporada de La Voz, el programa que busca dar visibilidad a los nuevos talentos de la música en Antena 3, ha tenido una protagonista leonesa, Leticia Fernández, quien conquistó al jurado al cantar en lengua de signos.

Natural de La Bañeza (León), Leticia salió al escenario para interpretar Ojalá, de María Escarmiento, y acompañó su actuación de la lengua de signos.

Sus padres y sus tíos son personas sordas y la joven quiso tener este detalle con ellos en televisión para que también pudieran disfrutar de su paso por el programa. Al mismo tiempo, además, conseguía dar así visibilidad a la lengua de signos.

Aunque los coaches no se percataron de este detalle hasta que Mika y Pablo López dieron al botón para darse la vuelta y escogerla como candidata o terminó la actuación, en el caso de Lola Índigo y Melendi, el público presente y los espectadores pudieron disfrutar de este gesto de Leticia desde el principio.

Mika y Pablo López se disputaron tras ello la decisión de Leticia para tenerla en sus respectivos equipos, aunque Lola Índigo, que no dio al botón, también quiso tener un detalle con la leonesa y su gesto: "Eres muy especial".

Finalmente, la joven de La Bañeza, que ya había conquistado al público además de por su gesto por su voz, se decantó por formar parte del equipo de Pablo López.

La emoción también fue visible detrás del escenario, donde la familia de Leticia no pudo contener la alegría al ver como dos de los coaches se dieron la vuelta para elegir a Leticia como integrante de sus equipos.

Junto a ellos estaba la presentadora del programa, Eva González, quien compartió este bonito momento con los seres más allegados de la leonesa que ha triunfado en esta nueva temporada de La Voz en Antena 3.