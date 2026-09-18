Muere un motorista tras sufrir un accidente en la ronda LE-20 de León

Un hombre, del que se desconocen más datos de filiación, ha fallecido este jueves, 17 de septiembre, tras sufrir un accidente con su motocicleta cuando circulaba por el kilómetro 146 de la ronda LE-20, sentido sur, en León, como ha informado el Servicio de Emergencias 112.

Una llamada que se recibía en la sala de operaciones del 112 Castilla y León solicitaba asistencia a las 21:38 para el conductor de la motocicleta que había quedado inconsciente en la mediana tras sufrir una caída cuando circulaba por el lugar.

El 112 daba aviso del accidente a la Policía Local de León, a la Guardia Civil de Tráfico y al Centro Coordinador de Urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias-Sacyl, desde el que se enviaba una UVI móvil.

En el lugar, el personal sanitario de Sacyl atendía al herido, un hombre que finalmente fallecía tras el accidente.