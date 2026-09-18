El festival celta ideal para visitar del 24 al 26 de septiembre: tres conciertos gratis con bandas internacionales

León volverá a sumergirse en los sonidos de la tradición celta con motivo de las fiestas de San Froilán.

El Festival Celta Internacional Reinu de Llión celebra este año su decimonovena edición con tres jornadas de música en directo que reunirán en la plaza Mayor a formaciones procedentes de Asturias, Galicia y Escocia.

La Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León ha programado tres conciertos que se celebrarán los días 24, 25 y 26 de septiembre, todos ellos a partir de las 22:00 horas y con entrada gratuita.

Convertido ya en una de las citas culturales vinculadas a San Froilán, el festival vuelve a reivindicar las raíces celtas de León a través de la música tradicional y de propuestas contemporáneas que mantienen vivo este patrimonio cultural.

El programa arrancará el jueves 24 de septiembre con Corquiéu, formación de folk asturiana que será la encargada de inaugurar esta nueva edición del festival.

La banda llevará hasta el escenario de la plaza Mayor su potente directo, en una primera noche en la que la música tradicional asturiana será protagonista y servirá como punto de partida para tres jornadas dedicadas a los sonidos de raíz celta.

Susana Seivane, protagonista del viernes

La segunda cita llegará el viernes 25 de septiembre con Susana Seivane, una de las gaiteras gallegas con mayor trayectoria y proyección internacional.

La artista combina el folclore gallego con elementos y sonidos más modernos, una fusión que le ha permitido desarrollar una propuesta propia dentro de la música de raíz.

Su actuación será uno de los platos fuertes de esta decimonovena edición del Festival Celta Internacional Reinu de Llión.

CARTEL XIX Festival Celta El Español

El festival cerrará su programación el sábado 26 de septiembre con la actuación de Rura, banda escocesa vinculada a la escena folk contemporánea.

El grupo destaca especialmente por su sección de vientos y por un directo de marcado carácter instrumental y energético.

Con su presencia, el festival leonés completará un cartel que conecta tres territorios de tradición celta: Asturias, Galicia y Escocia.

Tres noches de música celta en la plaza Mayor

Durante tres días, la plaza Mayor de León se convertirá así en el escenario del XIX Festival Celta Internacional Reinu de Llión, una cita que vuelve a integrarse en la programación de San Froilán para acercar al público leonés y visitante diferentes expresiones de la música de raíz.

Todos los conciertos comenzarán a las 22:00 horas y tendrán acceso gratuito, una oportunidad para disfrutar de tres propuestas musicales diferentes sin salir del corazón de la ciudad.

Corquiéu, Susana Seivane y Rura serán los encargados de poner banda sonora celta a las noches del 24, 25 y 26 de septiembre y de mantener un año más la conexión de León con la tradición musical de los territorios atlánticos.