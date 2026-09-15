Diez niega movimientos para las primarias y arremete contra Cendón: "Los leoneses saben quién soy yo y quién es el otro"

El alcalde de León, José Antonio Diez, negó este martes que exista de momento movimiento alguno entre la militancia que le fuerce a pasar por primarias y arremetió contra el secretario general provincial del PSOE, Javier Alfonso Cendón, al afirmar que "los leoneses saben perfectamente quién soy yo" y que también conocen "quién es el otro".

El regidor aseguró que no le consta que la base del partido haya impulsado un proceso interno para elegir candidato a la Alcaldía, y recordó que "los alcaldes tienen todo el derecho a repetir como candidatos, salvo la excepcionalidad de que la mitad más uno de los militantes de una Agrupación decidieran solicitar primarias".

"Yo no estoy sometido a ningún proceso de primarias, salvo que los militantes lo decidan, cosa que de momento no he visto ni conozco. Seguro que alguien lo estará intentando, pero creo que la militancia ha demostrado en reiteradísimas ocasiones ser bastante más inteligente", apuntó.

Precisó además que el acta de la Comisión Ejecutiva Municipal que respaldó su candidatura no puede entregarse "hasta que se apruebe en una siguiente sesión".

Respuesta a Cendón

De este modo respondió a las declaraciones de Cendón de este lunes, en las que el dirigente provincial pidió esa acta, sostuvo que "no hubo votación" en la reunión y aseguró que José Antonio Diez "vive de la política y se presentará por cualquier sigla porque quiere seguir viviendo de ella".

Cendón añadió que el alcalde "abandonó el PSOE hace mucho tiempo", que no es leal al partido y que la decisión sobre primarias corresponde a los militantes.

Ante esa acusación, Diez invitó a Cendón a "seguir hablando", mientras él seguirá "trabajando junto con los leoneses por León y por un mejor futuro para la ciudad y para todos los ciudadanos".

Como muestra de esa prioridad citó la inauguración del primer curso del Grado en Medicina, "ejemplo de que hay que trabajar mucho y juntos para conseguir grandes retos y grandes objetivos".

"Tenemos grandes proyectos y grandes cuestiones que dependen de las administraciones en esta ciudad y por los que debemos trabajar todos juntos, la sociedad, los ciudadanos, las instituciones y a mí eso realmente lo que me preocupa, mientras que lo que diga ese señor no me preocupa, porque los leoneses saben perfectamente quién soy yo", añadió.

Tras siete años al frente del Ayuntamiento, Diez se mostró convencido de que la ciudadanía "ha tenido tiempo de conocerle" y él de "conocer bien a la sociedad leonesa", aunque "los ciudadanos, lamentablemente para alguno, también saben bien quién es el otro".

"Que diga lo que quiera y que haga lo que crea o estime oportuno, que yo seguiré trabajando junto con los leoneses por León", zanjó.