Mañueco celebra el estreno del grado de Medicina en la ULE tras 40 años de "anhelo": "Esto va a trascender la ciudad de León"

Juan Carlos Suárez-Quiñones, Nuria González, Alfonso Fernández Mañueco, José Antonio Diez y Alejandro Vázquez durante la inauguración del grado de Medicina de la ULE. Carlos S. Campillo Ical

Un "hito académico, social e institucional" que se ha "conseguido entre todos y ha nacido de amplios consensos". Así ha presentado el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, el nuevo grado de Medicina que se ha inaugurado este martes, 15 de septiembre, en la Universidad de León (ULE).

Mañueco ha participado en este acto que también ha contado con la presencia de la rectora de la ULE, Nuria González, el alcalde de León, José Antonio Diez, y los consejeros de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el de Sanidad, Alejandro Vázquez, entre otras autoridades.

El presidente ha celebrado la consecución de este "anhelo" que se convirtió en "compromiso y ahora se ha hecho realidad". "Esto va a trascender la propia ciudad de León", ha avanzado durante su intervención.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y la rectora de la Universidad de León, Nuria González, presiden el acto oficial de inauguración del Grado en Medicina de la ULE Carlos S. Campillo Ical

La inauguración del grado de Medicina en la ULE es "muy positivo" para el presidente de la Junta y un ejemplo que representa su forma de entender la política: "Huir del ruido, apostar por convertir la palabra en hechos y que la gestión administrativa se convierta en resultados".

El máximo dirigente de la Comunidad se ha dirigido directamente también a los nuevos estudiantes del grado, quienes se convertirán en la primera generación de médicos de la ULE una vez completen un "camino largo y complejo", contando la formación MIR, pero que es "muy ilusionante" tanto para los propios alumnos como para los representantes públicos.

"Mi felicitación y ánimo para el camino. Emprendéis una disciplina hermosa donde el conocimiento científico va de la mano de la empatía y el calor humano", ha resaltado.

"El esfuerzo de mucha gente"

Mañueco ha incidido en varias ocasiones en la colaboración institucional de todas las partes implicadas en el proceso para hacer realidad esta reivindicación histórica en la ciudad de León.

Para ello, ha subrayado el "esfuerzo de mucha gente" que es "fruto de la iniciativa y el aliento de la sociedad leonesa", pero también del "compromiso de los rectores de las universidades públicas y por supuesto del impulso institucional económico de la Junta".

Alfonso Fernández Mañueco durante su intervención en la inauguración oficial del grado de Medicina en la ULE. Carlos S. Campillo Ical

Un grado que, además, se estrena con la cobertura completa de todas sus plazas con "muchísima rapidez". "Hay algo que no puede sustituir ninguna alta tecnología como a un médico agarrando a un paciente de la mano y diciéndole: 'tranquilo, estás en buenas manos y sabemos lo que hay que hacer'", ha señalado el presidente.

De la misma forma, Mañueco ha incidido en que Castilla y León se encuentra "a la vanguardia" en el ámbito educativo y sanitario y ha apuntado que la ampliación de esta oferta académica expresa los objetivos de la Junta, que es aumentar "la excelencia y la equidad del modelo educativo".

"Protagonismo de la ULE"

Para el presidente, la implantación del grado de Medicina en León contribuye a "reforzar el protagonismo" de la ULE, que además en los últimos años está "avalada por los datos".

Precisamente, en los últimos siete años ha aumentado un 10% el número de estudiantes, mientras que el personal ha crecido un 18%, según ha explicado el presidente.

Nuria González y Alfonso Fernández Mañueco llegando a la inauguración oficial del grado de Medicina de la ULE. Carlos S. Campillo Ical

Un "progreso" que tiene su respuesta en distintos factores, como el "esfuerzo" de los equipos rectorales, pero también en la "receptividad que desde el Gobierno de Castilla y León hacemos a las universidades".

En esta línea, ha recordado que, desde 2019, la Junta ha incrementado casi un 30% la financiación a las instituciones académicas y se ha "potenciado" el campus de la ULE en León y en Ponferrada.

"Se han incorporado grados tan atractivos como Podología o Nutrición en Ponferrada. O la reconversión en la Tebaida. Pero tenemos que seguir trabajando e impulsando nuestro apoyo al sistema universitario", ha precisado.

Para ello, Mañueco ha enlazado con las iniciativas que se están llevando a cabo en busca de estas metas. Una de ellas es la reducción del coste de los estudios para los alumnos y sus familias.

"Ahí está la gratuidad de la primera matrícula del primer curso para los empadronados. Las bases se publicaron en junio y en los próximos días va a salir la convocatoria con todos los detalles", ha avanzado.

Otra de las vías, para el presidente, es la retención del talento en Castilla y León, conectándolo directamente con los sectores productivos.

Alfonso Fernández Mañueco saluda a José Antonio Diez ante la mirada de Nuria González. Carlos S. Campillo Ical

Por eso, Mañueco quiso conectar la Consejería de Empleo con el ámbito universitario, para "facilitar que cada oportunidad de formación se traduzca en una oportunidad de vida en nuestra Comunidad".

Precisamente, en este punto ha destacado a la ULE como una "pieza clave" de este ecosistema innovador. Por último, la tercera vía es la aportación de más recursos a las instituciones académicas a través del plan extraordinario de inversiones.

"Destacar los casi 20 millones que van a venir para las nuevas instalaciones docentes como la Facultad de Medicina o los cinco millones para el edificio de la Policlínica de Ponferrada", ha zanjado, antes de felicitar a todos los implicados "por este enorme paso que hemos dado y que fortalece notablemente la buena salud universitaria" de Castilla y León.