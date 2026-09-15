Las familias de Toreno inician una recogida de firmas para evitar el cierre de un aula de Infantil

Concentración de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Colegio de Educación Infantil y Primaria Valladares Rodríguez de Toreno ICAL

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (Ampa) del Colegio de Educación Infantil y Primaria Valladares Rodríguez de Toreno, en la provincia de León, con el respaldo de otras asociaciones de la comarca del Bierzo y del Ayuntamiento del municipio, inició una recogida de firmas para evitar el cierre de un aula de Educación Infantil.

Esta se llevará a cabo en distintos comercios del municipio, donde cualquier persona podrá acercarse y dejar constancia de su apoyo.

La recogida de firmas se suma a las movilizaciones ya emprendidas por las familias, que advirtieron que "no van a quedarse paradas ni a callarse aunque la Administración pretenda ganar tiempo".

Fue el pasado 9 de septiembre cuando, con motivo del inicio del curso escolar, cerca de 200 personas se concentraron a las puertas del colegio y se dio lectura a un manifiesto en defensa de los recursos educativos del centro.

Entre sus exigencias, se encuentra que se mantenga el aula de Educación Infantil y que se estudien y apliquen todas las alternativas posibles antes de suprimir un solo recurso educativo en el municipio, así como que no se recorte en la etapa más temprana de la educación "en un pueblo que ya ha sufrido bastantes pérdidas de servicios".

Además, el Ampa del CEIP Valladares Rodríguez está coordinándose con otras asociaciones de la zona que se enfrentan a recortes similares, al entender que "la defensa de la escuela pública rural y de los pueblos es una causa común" y que "juntas van a hacer que la administración las escuche".