Robles pide disculpas a los ceutíes y defiende la labor del Gobierno: “Sufro al ver que la gente en Ceuta está sufriendo”

“Estamos todos con Ceuta. Yo sufro cuando veo que la gente en Ceuta está sufriendo. Todo el Gobierno está intentando darle la máxima normalidad. Si la gente en Ceuta considera que se encuentra sola, pido disculpas, pero estamos volcándonos para atender a Ceuta”, ha asegurado Margarita Robles.

La ministra de Defensa se ha desplazado este lunes, 14 de septiembre, a León, donde se ubica la sede de la Academia Básica del Aire. Ese ha sido el centro elegido para inaugurar desde allí el curso académico 2026-27.

“El Gobierno está haciendo un esfuerzo en devolver la normalidad. Estamos con ellos. Hay miembros de las Fuerzas Armadas que han resultado heridos pero que están en la labor de apoyo. Que los ciudadanos de Ceuta sepan que estamos con ellos. Es nuestra preocupación”, ha añadido la ministra.

Robles ha insistido en “su confianza en las Fuerzas Armadas, en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en el CNI y en las instituciones”.

“España es un gran país y tenemos unas grandes instituciones porque hay unos magníficos profesionales. Y los profesionales de las Fuerzas Armadas, del CNI y demás son excepcionales. España, como país tiene que sentirse muy orgullosa”, ha añadido la ministra.

También ha enfatizado en que “es muy importante que otros países sepan que España funciona” y ha mostrado su “máximo orgullo por el trabajo de todos”.

“Al final, España es un gran país. Todos estamos volcados en apoyar a Ceuta. Todos somos conscientes de que la situación en Ceuta es muy difícil. Hay mucha gente que lo está pasando mal”, ha afirmado la ministra.

Ha querido mandar un mensaje a las mujeres y niñas de Ceuta que “se sientan mal” y ha añadido que ella, como mujer, y el Gobierno, “están con ellas” y que “siempre estarán con las personas que sufren”.

El acto

En un acto seguido a través de videoconferencia por representantes de todos los Centros Docentes Militares de Formación, la ministra les ha dado la enhorabuena por “formar parte del selecto grupo.

En su intervención, Robles los ha animado a “disfrutar de esta etapa de formación” que pasa por ser “decisiva en sus trayectorias” y ha manifestado “sentirse orgullosa porque las Fuerzas Armadas puedan contar con jóvenes de indudable valía dentro de sus academias militares”.

“Con ayuda de recursos y material, o la inteligencia artificial, la enseñanza es posible, pero lo importante son las personas”, ha recordado la ministra.

“Personas como estos alumnos, que serán futuros miembros de las Fuerzas Armadas, que están ahí donde se les necesita, como están en Ceuta”, ha añadido.

La titular de Defensa ha asegurado a los alumnos que han elegido “una opción personal y profesional para sentirse orgullosos”, porque, según ha recordado, “las Fuerzas Armadas son la institución más valorada, y España tiene que saber que tiene a los mejores hombres y mujeres en las Fuerzas Armadas, el CNI o el CIFAS”.

Objetivos de formación

En los Centros Docentes Militares de Formación hay en la actualidad 10.608 alumnos; 6.132 de ellos pertenecen al Ejército de Tierra, 2.024 a la Armada, 2.051 al Ejército del Aire y del Espacio y 401 a los Cuerpos Comunes.

Esa cifra supone un incremento del 12% respecto al curso anterior, un aumento que también se ha producido en el porcentaje de alumnas, que ha pasado de un 15% a un 17%.

Entre los objetivos de formación del curso académico que ahora comienza figuran como transversales y sistémicas materias como la Inteligencia Artificial y la Transformación Digital, los idiomas, los intercambios en el extranjero y la enseñanza de valores y conducta.

Tanto en los Centros Universitarios de Defensa como en los de formación básica, se continúa trabajando en la homologación con los títulos civiles, de acuerdo con la Ley Orgánica del Sistema Universitario y con el Instituto de Cualificaciones Profesionales.

En el caso de la Academia Básica del Aire, los alumnos optan a seis especialidades: Mantenimiento Aeronáutico, Mantenimiento de Electrónica, Protección de la Fuerza y Apoyo a las Operaciones, Sistemas de Información, Comunicaciones y Ciberdefensa, Control Aéreo y Administración. Todas ellas se corresponden con una titulación de Técnico Superior en el Sistema Educativo General.