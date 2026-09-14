Recuperan fósiles de fauna del Cuaternario en la provincia de León: algunos con más de 50.000 años de antigüedad

Fósiles obtenidos en el Proyecto Frontera Cantábrica en la provincia de León. Fotografía: Junta de Castilla y León.

Con más de 15.000 euros ha financiado, la Junta de Castilla y León, a través de la Fundación Patrimonio Natural, la segunda campaña de investigación y recuperación de fósiles de fauna del Cuaternario que se ha desarrollado en la provincia de León.

Todo bajo el marco del proyecto ‘Frontera Cantábrica’ y tras los trabajos realizados durante el verano de 2025 en más de 36 cuevas de la provincia.

Se han localizado restos fósiles y subfósiles de vertebrados, algunos con más de 50.000 años de antigüedad, esta segunda campaña se ha centrado en una cueva del Parque Natural de Babia y Luna.

Un enclave de especial interés por los hallazgos realizados durante la primera fase del proyecto.

Entre los materiales recuperados en 2025 en esta cavidad destaca la primera presencia constatada en la provincia de León de oso de las cavernas (Ursus spelaeus), con restos correspondientes a, al menos, tres individuos, uno de ellos infantil.

Parte de estos ejemplares apareció en relación directa con niveles estratigráficos en los que también se localizaron otros restos óseos, lo que apunta a la existencia del que podría constituir el primer yacimiento paleontológico con estratigrafía del Pleistoceno de la provincia de León.

La relevancia científica de este enclave va más allá de su excepcionalidad dentro del patrimonio paleontológico leonés, ya que constituye una de las escasas evidencias de oso de las cavernas localizadas al sur de la Cordillera Cantábrica.

El investigador principal y paleobiólogo, Darío Fidalgo; y la profesora de Paleontología de la ULE, Esperanza Fernández; el profesor de prehistoria de la ULE, Carlos Fernández; han insistido en que estos hallazgos aportan información única sobre la distribución de las poblaciones de esta especie, las causas de su extinción y los ecosistemas que ocuparon este territorio durante miles de años.

Además, las cronologías asociadas a estos restos se corresponden con un periodo de especial interés para el conocimiento de la evolución humana, coincidiendo con etapas en las que poblaciones de neandertales y los primeros representantes de nuestra especie habitaban el territorio del actual León.

Nuevos trabajos en la cueva

Durante esta segunda campaña, desarrollada durante quince días, el equipo investigador se ha centrado en tres puntos de intervención de la cueva, con el objetivo de documentar sus perfiles estratigráficos y recuperar de forma científica los ejemplares fósiles presentes en las acumulaciones de sedimento.

Los trabajos han incluido el mapeo en 3D de la cavidad, el estudio estratigráfico de su relleno, la documentación espacial de los puntos de excavación y la excavación de los sedimentos acumulados.

Asimismo, se ha procedido al cribado y lavado de los materiales para recuperar ejemplares fósiles de pequeño tamaño, además de a la limpieza y preparación de los restos recuperados.

La campaña contempla también la toma de muestras para avanzar en la datación de las acumulaciones paleontológicas mediante diferentes técnicas, así como otros estudios específicos, y la digitalización en 3D de los ejemplares.

Entre los hallazgos y resultados obtenidos durante esta segunda campaña destacan: la confirmación de una presencia continuada de osos de las cavernas en la cavidad, con más de cinco nuevos individuos identificados y 500 fósiles de esta especie recuperados.

La primera presencia de leopardos en toda la provincia, un depredador emblemático, pero poco frecuente, del pasado de las montañas de Europa.

La ampliación de la diversidad de especies conocida del pasado de León, con presencia de rebecos, zorros, martas y otros pequeños mamíferos.

La documentación del acceso por humanos de forma reiterada en la cavidad desde, al menos, la prehistoria reciente.

Estos nuevos resultados permitirán ampliar el conocimiento sobre la fauna que habitó este territorio durante el Pleistoceno y contribuirán a determinar la importancia y cronología de las acumulaciones paleontológicas conservadas en dicha cueva.

Hasta la zona se ha desplazado el delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, quien ha puesto en valor la importancia de dar continuidad a un proyecto que permite recuperar, estudiar y proteger un patrimonio que permanece oculto en las cavidades de la provincia, así como el compromiso de la Junta de Castilla y León con la investigación y conservación del patrimonio natural y paleontológico de León.

Formación y colaboración multidisciplinar

El proyecto Frontera Cantábrica integra formación universitaria y colaboración con entidades locales y regionales. Estudiantes de la Universidad de León participan mediante Trabajos Fin de Grado (TFG), Trabajos Fin de Máster (TFM) y prácticas de campo supervisadas, contribuyendo al análisis de ejemplares y a la elaboración de informes científicos.

Este año se ha ampliado el alcance formativo, incluyendo en el equipo de campo estudiantes de la Universidad de Vigo, Santiago de Compostela, Autónoma de Madrid, Complutense de Madrid y Rovira i Virgili, o la Asociación Paleontológica de Vinaròs.

El equipo multidisciplinar incluye especialistas en arqueología, geología, paleontología, zoología, genética y antropología, coordinados por Darío Fidalgo Casares, con participación de la Junta de Castilla y León a través del Grupo de Intervenciones en Altura de León (GRIA) y del personal de parques y áreas protegidas.

Los resultados de esta segunda fase también se plasmarán en diversos artículos científicos, presentaciones en congresos nacionales e internacionales y publicaciones de divulgación accesibles a la ciudadanía. En próximos pasos se dedicarán esfuerzos a la creación de exposiciones para abrir los descubrimientos al público y dar continuidad al proyecto Frontera Cantábrica.