Cendón vuelve a la carga contra Diez: "Vive de la política y se presentará por cualquier sigla, quiere seguir viviendo de ella"

El secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, junto al alcalde de la capital leonesa, José Antonio Diez, en una imagen de archivo Campillo ICAL

La guerra interna en el PSOE de León vuelve a aflorar con dureza. El secretario general provincial, Javier Alfonso Cendón, ha exigido este lunes "respeto" a los estatutos y a los órganos del partido tras el respaldo de la Ejecutiva Municipal de la capital a José Antonio Diez como aspirante a revalidar la Alcaldía.

El alcalde, por su parte, ha dejado claro que concurrirá aunque no pueda hacerlo con las siglas socialistas.

Cendón no ha suavizado el tono. "José Antonio Diez vive de la política y se presentará por cualquier sigla porque quiere seguir viviendo de ella", ha afirmado. El dirigente provincial ha pedido además el acta de la reunión en la que se produjo ese refrendo y ha sostenido que "no hubo votación".

Sobre si habrá primarias, ha remitido la decisión a la base del partido. "Los que van a decidir esto son los militantes de esta provincia. Él quiere que no haya primarias y que si las hay, se va de independiente. Amenazas a este partido, ninguna", ha afirmado.

"Abandonó el PSOE hace tiempo"

Y ha asegurado que "evidentemente, si alguien es socialista no viene con ese tipo de planteamientos".

"Yo no tengo que hacer esa valoración. Soy uno más. Yo no soy el que tiene que buscar alternativa. Hay gente que puede tener la iniciativa de presentarse y en su derecho está", ha manifestado.

El secretario provincial tampoco ha precisado si el partido emprenderá alguna medida interna contra el alcalde.

Sí ha sido explícito al describir la relación de Diez con la organización: el regidor de la capital y dirigente de la agrupación local, la más numerosa de Castilla y León, "abandonó el PSOE hace mucho tiempo, no es leal, no sigue los programas electorales, no apoya lo que defendemos".

"Lleva tiempo amenazando. Si tanto sufre en el partido, la puerta la tiene abierta. Creo que el PSOE es el único que puede cambiar León y garantizar su futuro y voy a trabajar para que el PSOE gobierne en esta ciudad y en esta provincia", ha zanjado Cendón.