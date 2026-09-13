El fuego arrasa la minibiblioteca del Soto de Villar de los Barrios (Ponferrada) ICAL

El pueblo de Villar de los Barrios, en el municipio de Ponferrada, que estos días celebra sus fiestas, se despertó este domingo con la noticia de que su pequeña minibiblioteca de madera situada en el Soto de Villar había quedado completamente arrasada por el fuego.

Cuando fue localizada por una vecina, las brasas todavía permanecían incandescentes en el tocón de madera que sostenía la construcción, lo que obligó a informar a la asociación Bierzo Vivo que dio aviso urgente a los servicios de emergencia.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Municipal, Policía Nacional y Bomberos de Ponferrada, mientras la Policía Científica inspeccionaba posteriormente la zona para tratar de esclarecer las circunstancias en las que se produjo el incendio.

Más allá de la pérdida de esta pequeña construcción de madera, lo ocurrido ha generado preocupación entre los vecinos por el riesgo que el fuego pudo haber supuesto para uno de los espacios naturales más singulares y valiosos de El Bierzo.

El Soto de Villar se encuentra prácticamente pegado al núcleo urbano y una propagación por la masa forestal, especialmente en las actuales condiciones de sequedad, podría haber provocado un incendio de consecuencias mucho mayores y haber puesto en riesgo tanto el propio bosque como las viviendas y el patrimonio de Villar de los Barrios, señalan desde el colectivo Bierzo Vivo.

El Soto de Villar es un espacio de enorme valor natural y paisajístico que fue reconocido como Bosque del Año en España en 2024 y cuya recuperación lleva años impulsándose gracias, en buena medida, al trabajo de vecinos y asociaciones.

Durante los últimos siete años se han desarrollado diferentes actuaciones para recuperar y conservar el castañar, combatir enfermedades, realizar podas y favorecer la regeneración del bosque, convirtiéndolo progresivamente en un espacio de encuentro, educación ambiental, cultura y ocio.

La minibiblioteca formaba parte precisamente de esa transformación. Fue construida hace dos años por un vecino del pueblo, con el impulso de Bierzo Vivo y Plena Cultura y el apoyo económico del área rural del Ayuntamiento de Ponferrada.

Desde entonces se había convertido en un pequeño refugio para la lectura y en uno de los elementos más queridos del Soto, utilizado por vecinos, visitantes y escolares que se acercan hasta este espacio natural.

Lo sucedido este domingo se produce después de que la semana pasada apareciera un muñeco de papel quemado junto al puente de madera de Valdelapuente, provocando pequeñas llamas que llegaron a afectar a la barandilla.

Durante este verano también se habían encontrado papeles y otros materiales quemados en distintos puntos del camino del Soto.

Estos hechos, unidos al incendio de la minibiblioteca, han incrementado la preocupación entre los vecinos, aunque corresponde ahora a la investigación determinar el origen y las circunstancias del fuego.

Para Bierzo Vivo, lo ocurrido debe servir como una llamada de atención sobre la necesidad de proteger un espacio que, además de su valor natural, forma parte del patrimonio histórico de Villar de los Barrios. Tanto el Soto como el núcleo de Villar de los Barrios están integrados en un conjunto histórico declarado Bien de Interés Cultural (BIC), por lo que la asociación considera necesario que las administraciones refuercen las medidas de prevención y vigilancia.

“Lo que hoy estamos lamentando es la pérdida de una pequeña biblioteca de madera con todo lo que simboliza. Pero lo verdaderamente preocupante es pensar qué podría haber ocurrido si el fuego se hubiera propagado por el bosque”, señala Nicolás de la Carrera, presidente de Bierzo Vivo.

Bierzo Vivo insta a la instalación de cámaras de videovigilancia en puntos estratégicos del Soto y la presencia de un guardabosques o persona encargada de su vigilancia y conservación, una reivindicación que la asociación viene trasladando a las administraciones desde hace años.