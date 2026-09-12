El susto en una vivienda de pueblo: un vecino encuentra en el patio un proyectil de artillería de la Guerra Civil

La Guardia Civil desactiva un proyectil de artillería de 105 mm de la Guerra Civil GC de León

Un proyectil de artillería de 105 milímetros, perteneciente a la época de la Guerra Civil Española, ha sido localizado en el patio de una vivienda de Hervededo, localidad perteneciente al término municipal de Camponaraya (León).

El hallazgo obligó a activar el protocolo de actuación previsto para este tipo de artefactos ante la posibilidad de que todavía conservara capacidad explosiva.

El aviso fue puesto en conocimiento de la Guardia Civil, que movilizó hasta el lugar a especialistas del Grupo TEDAX-NRBQ de la Comandancia de León, unidad encargada de la identificación, neutralización y destrucción de artefactos explosivos.

Tras realizar una primera valoración del proyectil, los especialistas determinaron las actuaciones necesarias para proceder a su retirada y posterior neutralización.

Adoptando las correspondientes medidas de seguridad para garantizar la protección de las personas y de los bienes situados en las inmediaciones.

Finalmente, el artefacto fue destruido de forma controlada en una zona previamente acordonada y suficientemente alejada de los núcleos de población.

La operación permitió eliminar el riesgo que suponía la presencia del proyectil en las proximidades de la vivienda.

Aunque el proyectil pertenecía a un conflicto ocurrido hace casi nueve décadas, el paso del tiempo no implica necesariamente que este tipo de artefactos hayan perdido su peligrosidad.

En diferentes puntos de la provincia de León todavía pueden aparecer proyectiles y otros restos procedentes de conflictos bélicos del pasado.

Algunos pueden conservar elementos explosivos en condiciones potencialmente peligrosas, incluso cuando presentan un avanzado estado de oxidación o deterioro.

Por este motivo, la Guardia Civil insiste en la importancia de no manipular nunca un objeto que pueda tratarse de un artefacto explosivo.

Qué hacer si aparece un proyectil

Ante el hallazgo de un posible proyectil, granada, bomba o cualquier otro artefacto de características similares, la recomendación es clara: no tocarlo, moverlo, manipularlo ni trasladarlo.

Tampoco debe intentarse determinar por cuenta propia qué tipo de objeto es. Una apariencia antigua, oxidada o deteriorada no significa que haya dejado de ser peligroso y cualquier manipulación podría provocar una activación accidental.

La Guardia Civil recomienda alejarse del lugar y evitar que otras personas se aproximen, especialmente los menores, y comunicar inmediatamente el hallazgo a través del 062 o del 112, facilitando, siempre que sea posible, la ubicación exacta del objeto.

También se aconseja no acercarse para fotografiarlo.

La identificación y valoración del artefacto deben quedar en manos de los especialistas.