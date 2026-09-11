UPL saca adelante en las Cortes su propuesta para crear un consorcio que devuelva FEVE al centro de León

El procurador de la Unión del Pueblo Leonés Luis Mariano Santos, durante el debate de la iniciativa, en el pleno de las Cortes de este viernes Miriam Chacón ICAL

Los grupos parlamentarios de PP y Vox en las Cortes se han abierto este viernes a la posibilidad de que un consorcio, impulsado por la Junta, asuma el tramo urbano de la parte tranviaria de la antigua FEVE en León para la integración de esta línea en la ciudad hasta la estación de Matallana.

Ello después de abstenerse en la votación de la propuesta de la Unión del Pueblo Leonés (UPL) que se llevó a cabo en el Parlamento autonómico, y que permitió su aprobación por los votos favorables del Grupo Mixto y el PSOE.

Todo ello tras la aceptación, por parte de los leonesistas, de la propuesta de los populares para que antes de la creación del consorcio, se constituya una mesa técnica entre el Ministerio de Transportes, la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de León y la Diputación Provincial.

Una mesa que tendría como objetivo valorar la figura técnica y jurídica "más oportuna y efectiva" que permita el regreso del tren de vía estrecha al centro de León.

No obstante, los partidos que sustentan el Ejecutivo autonómico pidieron previamente al Ministerio de Transportes, dirigido por el vallisoletano Óscar Puente, que "cumpla con su obligación" de mantener el transporte ferroviario estable entre las localidades conectadas por FEVE y el centro de León.

La propuesta del Grupo Mixto, impulsada por la UPL y aprobada por las Cortes, insta así a la Junta a impulsar la creación de un consorcio que permita al Gobierno autonómico asumir la parte tranviaria de la antigua FEVE en León, para así integrar esta línea en la ciudad hasta la estación de Matallana.

La defensa corrió a cargo del leonesista Luis Mariano Santos, que afirmó que en esta cuestión "es imposible no ser equidistante" por "lo mal que lo ha hecho el Partido Popular y que lo está haciendo el PSOE".

Santos resumió así los "15 años de frustración y desesperanza por las políticas de la Administración central con León" en relación a FEVE, y calificó como "sinvergüenza" al secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, por señalar que "las inversiones se deben hacer donde haya población".

Tras el resumen de lo acontecido en estos últimos 15 años, Santos propuso "una solución que nos plantea la sociedad civil, no la UPL".

"Les pido que se unan y reúnan y, con las administraciones que son necesarias, planteen una solución a la ciudadanía", concluyó, antes de que el presidente de las Cortes, Francisco Vázquez, le quitase la palabra por exceder en apenas 20 segundos el tiempo.

Autoenmienda para lograr la abstención

Desde el PP, la procuradora María José Álvarez Casais señaló que "hablar de FEVE en León no es hablar de política partidista sino del futuro de miles de leoneses en la capital y en la montaña leonesa".

Pidió por ello al Ministerio "recuperar el tren de vía estrecha, sin parches que pretendan sustituir las vías por autobuses".

No obstante, y aunque aseguró que desde el PP comparten el fondo de la cuestión planteada por la UPL, consideró la proposición leonesista "jurídicamente inviable" y "un error político" por "liberar al Gobierno de España de sus responsabilidades en materia ferroviaria".

"Es una trampa que perjudica a León y exime al Ministerio de Transportes", concluyó.

Como alternativa, planteó una enmienda de sustitución que planteaba instar a la Junta a que pida al Gobierno la constitución, "en el plazo más breve posible", de una mesa de trabajo "liderada por el Ministerio de Transportes, Adif y Renfe".

Y con la participación de la Junta, el Ayuntamiento y la Diputación de León, para "analizar alternativas técnicas reales" con las que el Gobierno de España "devuelva el ferrocarril al centro de la ciudad de León".

Un guante que fue recogido por Santos para, sin eliminar su propuesta, adicionar la petición del PP y lograr la abstención de los populares y Vox.

Precisamente desde este último partido, la procuradora Laura Dorreis consideró que "FEVE tiene que volver a funcionar y volver al centro de León", no solo por ser "parte de la historia y la identidad" de la provincia sino porque los ciudadanos del territorio "necesitan una conexión útil y digna" con el centro de la capital leonesa.

No obstante, advirtió que la titularidad es estatal, y que por ello "la solución pasa porque el Gobierno y el Ministerio de Transportes cumplan con su obligación, y no porque la Junta asuma la titularidad".

En su respuesta, Santos consideró que Vox hace "flaco favor" al alinearse con el bipartidismo y sus efectos "asumiendo que ninguno de los dos son responsables, cuando los dos lo son", y le recordó que la eliminación del interés general de la línea fue responsabilidad del PP en el año 2015, algo "difícil de cambiar".

Solución "factible"

Por parte del PSOE, el procurador Benjamín Fernández Martínez significó que "a algunos se les da muy bien predicar en campaña electoral y muy mal ejecutar", en relación al PP en la Junta, por lanzar la promesa sobre la asunción del tramo urbano de FEVE en León, que "pese a ser sus competencias, no la ejercen".

"Si este fuese un gobierno serio, la Junta ya habría movido ficha y esta iniciativa no sería necesaria", planteó, antes de reconocer que aunque "la solución no es fácil, el consorcio sería una opción".

Defendió así la solución planteada por la UPL como "factible", y pidió no medir FEVE por su rentabilidad económica, porque con ello se estaría "condenando" a los habitantes del medio rural, sino la "rentabilidad social" de la línea por ser "la posibilidad" para los ciudadanos de estos pueblos de "acceder a la sanidad pública o estudiar en la universidad".

Por ello, pidió "arrimar el hombro y buscar soluciones".

Santos, no obstante, recordó al procurador socialista que desde el PSOE son "tan responsables y culpables de lo que está pasando" como el PP, y acusó a los socialistas de "hipocresía" por apoyar hoy la proposición no de ley leonesista sin ir a pedir a la vez al ministro de Transportes, Óscar Puente, "que haga algo, aparte de tuitear".