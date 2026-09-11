La plataforma en defensa de FEVE en León inicia una triple batalla judicial contra el Ministerio y el Ayuntamiento

Manifestación por la llegada de FEVE al centro de León, en enero de 2026 en la capital leonesa. Peio García ICAL

La plataforma en defensa del Ferrocarril de Vía Estrecha (FEVE) en León ha anunciado este viernes, 11 de septiembre, el inicio de una triple batalla judicial contra el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y el Ayuntamiento de la ciudad.

Tal y como han anunciado en un comunicado, el "mayor movimiento social" registrado en Castilla y León y el noroeste español para que FEVE recupere su parada en la estación de Matallana, en la Avenida Padre Isla, ha iniciado una serie de procedimientos judiciales a lo largo del año para "buscar una solución, sustituyéndonos a una clase política incompetente".

La primera de estas acciones ha sido una querella en la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Madrid contra un director general del Ministerio que dirige Óscar Puente por "presunta desobediencia, prevaricación y falsedad documental".

Para la plataforma, el procedimiento iniciado "ilustra las enormes trabas interpuestas por las administraciones a la hora de dar acceso a la ciudadanía, como es su derecho, a los distintos expedientes".

Contra el Ministerio también han interpuesto un recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional por su "inactividad en el cumplimiento del convenio marco de 2010".

"Dicha acción se realiza en nombre y en sustitución de la parte afectada por dicho incumplimiento que es el Ayuntamiento de León", ha explicado.

En este sentido, han subrayado que el Consistorio, en 16 años, "no ha mostrado la más mínima disconformidad con el incumplimiento sistemático del convenio", no respondiendo de esta forma a las "escasas obligaciones que le imponía el convenio".

Además, han resaltado que Alcaldía "ha decidido no personarse en un procedimiento que se sigue en su beneficio, incumpliendo con la obligación de ejercer las acciones necesarias para la defensa de sus bienes y derechos", según hace referencia el artículo 68 de la Ley 7/1985.

Precisamente, la última acción judicial es un recurso contencioso-administrativo en el Tribunal de Instancia de León contra el Ayuntamiento, "por su inactividad en su obligación de comunicar, a quien le sustituye procesalmente en la acción anterior, cuanta información obre en su poder en vista de la preparación de la demanda".

El objetivo es que el Ayuntamiento de León "cumpla con su obligación de reclamar el cumplimiento del convenio marco de 2010".

"Han obligado a la ciudadanía a defender el convenio en su lugar e incumple las obligaciones que le marca la ley para que dicha sustitución pueda hacerse con las máximas garantías", han añadido.

Además, han advertido de que después de casi cuatro meses desde la interposición del recurso, el Ayuntamiento de León "sigue incumpliendo los reiterados requerimientos del juzgado", haciendo que autoridades o responsables de los mismos incurran en "situación de desobediencia".

Para la plataforma, el consenso en León sobre el retorno de FEVE al centro de la ciudad es "absoluto", existiendo argumentos políticos, económicos y técnicos contra el tren-tram lo suficientemente "refutados".

Pero han denunciado que hasta ahora "no se ha logrado ningún avance" y han calificado al Ministerio de Transporte y a sus "acólitos" en León de "intransigentes".

"Tenemos la obligación moral de amortizar los más de 40 millones de euros invertidos hasta la fecha y de salvar a una línea cuya existencia depende de su llegada al centro de la ciudad", han reivindicado.

Para poder afrontar estos procedimientos judiciales con las "máximas garantías", han solicitado a la ciudadanía que participe, en la medida de sus posibilidades, en una recaudación de fondos mediante donaciones que han iniciado.

En esta línea, han explicado que la plataforma "carece de recursos propios y su funcionamiento se basa en el trabajo altruista de sus componentes".

Las donaciones pueden realizarse tanto por transferencia como por bizum, consultando directamente a la propia plataforma.