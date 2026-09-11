La Ejecutiva Municipal refrenda la candidatura de Diez a la Alcaldía de León: “Mi partido siempre será el PSOE”

La Ejecutiva Municipal del PSOE de León ha respaldado este jueves, por unanimidad, la candidatura del actual alcalde y secretario general local, José Antonio Diez, para ser el candidato del partido socialista a Alcaldía de León en las próximas elecciones municipales de mayo de 2027 y encabezar el nuevo proyecto de los socialistas en la ciudad.

Este referendo se produce en el marco de lo establecido en los Estatutos Federales del PSOE para los alcaldes en ejercicio, que contemplan su derecho a concurrir como candidatos sin necesidad de someterse a un proceso de primarias.

Tras más de siete años al frente de la Alcaldía, Diez afronta esta decisión con la voluntad de dar continuidad al proyecto socialista para León y seguir trabajando desde el Gobierno municipal por la defensa de los derechos e intereses de los leoneses, y por el bienestar de la ciudadanía.

El alcalde reiteró que desde esa Alcaldía seguirá luchando y reivindicando por el derecho de los leoneses a tomar sus propias decisiones, por su bienestar y sus mejores oportunidades.

“Mi partido siempre será el PSOE, porque es el espacio político en el que creo y desde el que entiendo que puedo trabajar mejor por León. Mi manera de entender el socialismo es muy sencilla: poner a las personas en el centro, procurar el mayor bienestar para todos y defender siempre sus derechos y oportunidades”, señaló José Antonio Diez.

Además, Diez defendió, con su gestión y su lucha por León, su continuidad en la Alcaldía y añadió que quiere “seguir siendo alcalde de León porque sigo teniendo la misma ilusión, convicción y las mismas ganas de trabajar por la ciudad que el primer día”.

“Esta etapa ha demostrado que León puede avanzar y que merece un proyecto de futuro ambicioso. Yo quiero seguir contribuyendo a hacerlo posible desde el PSOE”, recalcó.

Tras la reunión de ayer, la Comisión Ejecutiva Municipal ha trasladado su respaldo unánime al liderazgo de José Antonio Diez y a esta decisión de continuar encabezando el proyecto socialista en León

Lo hace poniendo en valor la experiencia acumulada durante estos más de siete años, la gestión y la voluntad de seguir avanzando en la transformación de la ciudad, la reivindicación ante todas las administraciones de lo que precisan y demandan los leoneses.

Con este respaldo, el PSOE de León afronta las próximas elecciones municipales de 2027 con el objetivo de dar continuidad al proyecto de modernización, sostenibilidad y reivindicación de la historia, la identidad y los derechos de León.

Fiesta de la Rosa

El PSOE municipal de León ha organizado para este fin de semana la Fiesta de la Rosa que se desarrollará el sábado desde las 13 horas en el parque de La Candamia.