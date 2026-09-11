De Las Cantaderas al Proyecto Península: León ultima una cargada agenda festiva para San Froilán

León se prepara para vestirse de gala y rendir homenaje a sus raíces más profundas.

El Ayuntamiento de la capital ultima los detalles de las Fiestas de San Froilán 2026, un programa que desplegará durante 13 días —del 23 de septiembre al 5 de octubre— la esencia del folclore leonés, combinado con una variada oferta musical, mercados tradicionales y gastronomía sobre ruedas.

El epicentro de la celebración llegará el domingo 4 de octubre, una jornada repleta de actos icónicos.

A las 10:00 horas, la plaza de San Marcos acogerá el alzamiento simultáneo de cientos de pendones y pendonetas llegados de toda la provincia, que desfilarán hacia la Catedral para quedar prendidos de su verja al ritmo del Himno de León.

A las 11:00 horas, el Claustro de la Catedral albergará la histórica ceremonia del ‘Foro u Oferta’ de Las Cantaderas, donde el alcalde, José Antonio Diez, ejercerá como Síndico Municipal acompañado por la Corporación en pleno.

El mediodía dará paso al popular Concurso de Carros Engalanados y, como broche nocturno a las 21:00 horas, la ribera del Bernesga acogerá el espectáculo pirotécnico en honor a Urraca I de León que tuvo que suspenderse en San Juan.

La música y los mercados completarán la propuesta festiva.

El Mercado Medieval de las Tres Culturas abrirá el programa del 23 al 27 de septiembre, dando paso a la XLVI Feria de Alfarería y Artesanía (del 1 al 5 de octubre) y al gastroespacio ‘Come y Calle’ en el Jardín de San Francisco.

En el apartado sonoro, la Plaza Mayor vibrará con el V Proyecto Península —con actuaciones de Fillas de Cassandra, Lia Kali o Los Berrones—, junto a las bandas locales del León Street Music, las gaitas del XIX Festival Celta y la cita indie del León Solo Música a finales de octubre.

La fiesta culminará el 5 de octubre, Día de San Froilán, con la solemne romería al Santuario de La Virgen del Camino.