Dos terremotos sacuden el norte de la provincia de León

Epicentro de los terremotos registrados este jueves en la provincia de León Instituto Geográfico Nacional

El norte de la provincia de León registró este jueves dos seísmos con poco más de una hora de diferencia. El primero, de magnitud 3,4, se localizó en Prioro a las 16.06 horas. El segundo, de magnitud 2, tuvo su epicentro en Boca de Huérgano a las 17.08 horas.

El temblor de mayor intensidad fue superficial y alcanzó una intensidad máxima de IV. Se percibió en localidades próximas de la montaña leonesa, como Riaño, Burón o Acebedo, aunque no se han reportado daños personales ni materiales.

El Centro de Emergencias 112 de Castilla y León no recibió ninguna llamada relacionada con ninguno de los dos movimientos.

Ambos seísmos se produjeron en una zona de actividad sísmica habitualmente baja.

El de 3,4 fue el más relevante registrado en el área en las últimas semanas. Las autoridades recuerdan las recomendaciones habituales ante un temblor: mantener la calma, agacharse y cubrirse si se está en el interior, y alejarse de edificios y tendidos eléctricos si se está en la calle.

Por el momento no se han detectado réplicas significativas.