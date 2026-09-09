El pueblo que ha convertido su pasado en una novela gráfica gracias a Paula: “El verano se ha quedado corto”

La estudiante de la Universidad de León Claudia Sánchez Calzado impulsa ‘Memoria Ilustrada de Hospital de Órbigo’ ULE

Hospital de Órbigo ha convertido este verano sus recuerdos, historias y vivencias en materia prima para una creación artística colectiva.

La iniciativa, titulada ‘Memoria Ilustrada de Hospital de Órbigo: un recorrido por el patrimonio’, ha sido desarrollada por Claudia Sánchez Calzado, estudiante del doble grado en Historia e Historia del Arte de la Universidad de León (ULE).

Gracias al programa de becas RALBAR, impulsado por la institución académica y la Fundación Banco Sabadell.

El proyecto ha buscado acercar el patrimonio y la historia local a los vecinos desde una perspectiva diferente, dejando atrás el papel de espectador para convertir a la población en protagonista de la propia iniciativa.

El resultado de este proceso de participación y escucha ha quedado plasmado en una novela gráfica ambientada en Hospital de Órbigo, construida a partir de los relatos y recuerdos compartidos por sus habitantes.

“La experiencia ha sido un proceso de aprendizaje muy gratificante que va mucho más allá de las palabras, llegando de lleno al factor humano”, explica Claudia Sánchez Calzado.

La joven reconoce que el contacto directo con los vecinos ha sido una de las claves del proyecto, permitiendo adaptar las actividades a las necesidades y propuestas que iban surgiendo durante su desarrollo.

“El contacto directo con la población ha facilitado adaptar las actividades sobre la marcha. ‘Memoria Ilustrada de Hospital de Órbigo’ me ha permitido conectar con las personas y, a través de sus relatos, conectar profundamente con el propio municipio”, señala.

Los vecinos, protagonistas de la memoria de Hospital de Órbigo

La iniciativa se planteó desde el principio acercar la historia y el patrimonio de Hospital de Órbigo a sus propios habitantes mediante actividades participativas y dinámicas.

Todas esas aportaciones terminaron convirtiéndose en la base creativa de la novela gráfica.

“Uno de los principales objetivos era conseguir que los vecinos construyesen el proyecto de forma activa”, explica la estudiante de la ULE.

“El resultado final, la novela gráfica, es precisamente fruto de ese proceso de escucha, participación y creación colectiva, demostrando el enorme potencial que tiene unir cultura, memoria y medio rural”.

Recuerdos, anécdotas y vivencias vecinales pasan así a formar parte de una obra que pretende conservar y transmitir la memoria local a través de la ilustración.

Más allá del resultado artístico, el proyecto también ha permitido a su promotora acercarse de primera mano a la realidad de un municipio rural y conocer las posibilidades que ofrecen este tipo de iniciativas para dinamizar el territorio.

En este sentido, Claudia Sánchez Calzado considera que las convocatorias de las becas RALBAR representan una oportunidad especialmente valiosa para los jóvenes universitarios.

“Este tipo de iniciativas son una oportunidad muy valiosa para que personas jóvenes podamos desarrollar proyectos en el medio rural, conocer de cerca sus necesidades y aportar nuevas propuestas que contribuyan a dinamizar estos territorios”, destaca.

La experiencia le ha permitido combinar su formación académica en Historia e Historia del Arte con un proyecto de carácter social y cultural en el que la población local ha tenido un papel fundamental.

Agradecimiento a vecinos, Ayuntamiento y entidades impulsoras

En el balance final de ‘Memoria Ilustrada de Hospital de Órbigo’, Claudia Sánchez Calzado ha querido poner en valor el respaldo recibido durante estos meses.

La estudiante agradece especialmente a la Universidad de León y a la Fundación Banco Sabadell su apuesta por el programa de becas RALBAR, así como al Ayuntamiento de Hospital de Órbigo por su disposición y apoyo logístico durante el desarrollo de las actividades.

También destaca la colaboración de Vanessa, cuya ayuda ha sido fundamental para estructurar y organizar las diferentes ideas que dieron forma al proyecto.

El reconocimiento se extiende, sobre todo, a los vecinos que decidieron compartir sus recuerdos y experiencias para alimentar esta particular memoria ilustrada del municipio.

“Doy las gracias a mi familia por acompañarme siempre, y especialmente a la Tía Isa”, añade Claudia.

La experiencia también le ha servido para detectar algunas de las dificultades que afrontan este tipo de proyectos cuando se desarrollan durante un periodo limitado.

Por ello, la estudiante plantea que futuras iniciativas puedan contar con una mayor continuidad una vez finalizada la beca.

“Sería interesante que se implementasen con una mayor continuidad una vez finalizado el proceso de beca para afianzar el proyecto en el municipio, ya que la participación va incrementándose con los días y al final siempre parece que el verano se ha quedado corto”, señala.