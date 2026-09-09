La Nexo Hybrid reunirá en León a 600 atletas en una prueba deportiva que combina la carrera a pie y la fuerza
La cita tendrá lugar el 19 de septiembre en el Palacio de Exposiciones.
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El Ayuntamiento de León ha presentado este pasado martes la primera edición de Nexo Hybrid, una prueba deportiva que tendrá lugar el 19 de septiembre en el Palacio de Exposiciones y que reunirá a cerca de 600 atletas de esta práctica que combina la carrera a pie con ejercicios de fuerza y resistencia.
En el acto ha participado el concejal de Deportes, Vicente Canuria, que ha resaltado la apuesta del Consistorio por el deporte y el fomento de la práctica deportiva y los hábitos de vida saludable.
Junto a él han estado los organizadores del evento, Borja Vilanova y Fran Leal, además de Francisco González Pérez como representante de Caja Rural.
El edil ha subrayado el impulso por parte del equipo de Gobierno municipal a todo tipo de competiciones para que León sea una referencia en la práctica deportiva.
Unos eventos que, además, según ha explicado, atraen a cientos de personas a la ciudad que contribuyen a la economía local y tienen un importante impacto social y cultural.
A los 600 atletas que prevé la organización participen, también se espera que haya que sumar a otras 1.000 personas que acompañarán a los participantes como público, siendo el 85% de ellos de fuera de León.
Nexo Hybrid nace de los organizadores de la competición CrossFit más grande del mundo y que se celebra anualmente en León, la February Challenge.
Contará con categorías femenina y masculina, además de mixtas, individuales, por parejas y equipos y se repartirán más de 7.000 euros en premios.
La prueba empezará a las 09:00 horas del sábado 19 de septiembre y se prolongará hasta las 20:00.
La apertura de puertas será a las 08:00 y las inscripciones para participar o asistir como público deben formalizarse en Circle21 (https://circle21.events/events).