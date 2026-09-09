La Nexo Hybrid reunirá en León a 600 atletas en una prueba deportiva que combina la carrera a pie y la fuerza

El Ayuntamiento de León ha presentado este pasado martes la primera edición de Nexo Hybrid, una prueba deportiva que tendrá lugar el 19 de septiembre en el Palacio de Exposiciones y que reunirá a cerca de 600 atletas de esta práctica que combina la carrera a pie con ejercicios de fuerza y resistencia.

En el acto ha participado el concejal de Deportes, Vicente Canuria, que ha resaltado la apuesta del Consistorio por el deporte y el fomento de la práctica deportiva y los hábitos de vida saludable.

Junto a él han estado los organizadores del evento, Borja Vilanova y Fran Leal, además de Francisco González Pérez como representante de Caja Rural.

El edil ha subrayado el impulso por parte del equipo de Gobierno municipal a todo tipo de competiciones para que León sea una referencia en la práctica deportiva.

Unos eventos que, además, según ha explicado, atraen a cientos de personas a la ciudad que contribuyen a la economía local y tienen un importante impacto social y cultural.

A los 600 atletas que prevé la organización participen, también se espera que haya que sumar a otras 1.000 personas que acompañarán a los participantes como público, siendo el 85% de ellos de fuera de León.

Nexo Hybrid nace de los organizadores de la competición CrossFit más grande del mundo y que se celebra anualmente en León, la February Challenge.

Contará con categorías femenina y masculina, además de mixtas, individuales, por parejas y equipos y se repartirán más de 7.000 euros en premios.

La prueba empezará a las 09:00 horas del sábado 19 de septiembre y se prolongará hasta las 20:00.

La apertura de puertas será a las 08:00 y las inscripciones para participar o asistir como público deben formalizarse en Circle21 (https://circle21.events/events).