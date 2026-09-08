Ester Muñoz: "Es ya un leitmotiv del Gobierno atacar al poder judicial"

Ester Muñoz presente en Ponferrada por las celebraciones de la Virgen de la Encina y el día del Bierzo. Carlos S. Campillo. ICAL.

La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, la leonesa Ester Muñoz, censuró hoy, durante su visita a Ponferrada, los ataques del ministro de Transportes, Óscar Puente, a la jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón, quien investiga la entrada de decenas de migrantes a Ceuta.

“Es ya un leitmotiv del Gobierno atacar al poder judicial”, dijo. “Es algo que hemos visto durante toda la legislatura y cuando los hechos contradicen el relato del Gobierno, pues atacan a quien haga falta”, añadió.

Muñoz aseguró que un Gobierno no debería atacar al Poder Judicial y tampoco, añadió, “a periodistas”. “Hemos conocido esa lista negra de periodistas que hace el ministro del Interior, un ministro que no se enteró que en España, a través de Ceuta, nos invadía 80.000 personas pero sí tenía una lista negra de periodistas a los que señalar, a los que etiquetar, lo cual nos retrotrae a épocas pasadas”, afirmó Muñoz.

La portavoz también cree que el presidente Pedro Sánchez agotará la legislatura “hasta el último día” porque cada día que pasa “está peor y no hay nada que le lleve a convocar elecciones”, finalizó.