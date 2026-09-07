Herida de gravedad una mujer tras ser atropellada por una furgoneta cuando cruzaba un paso de peatones en León

Una mujer de avanzada edad ha resultado herida de gravedad, según los testigos, tras ser atropellada por una furgoneta cuando cruzaba un paso de peatones en León.

Según ha informado la sala de operaciones del 112 de Castilla y León, el incidente ha tenido lugar sobre las 19:39 horas, cuando se ha recibido una llamada para solicitar asistencia sanitaria para la víctima en la avenida Mariano Andrés, a la altura del número 80.

El aviso se ha trasladado a la Policía Local y a los servicios de emergencia de Sacyl, que han movilizado una ambulancia hasta el lugar de los hechos.

También ha sido notificado el Cuerpo Nacional de Policía. Por el momento, se desconoce el alcance concreto de las heridas que ha sufrido la mujer, pero ha sido trasladada hasta el Hospital de León.