Un recorrido histórico del poder en femenino centra las jornadas ‘León, Cuna del Parlamentarismo’

Imagen de otra de las actividades desarrolladas en León bajo la iniciativa: 'León, cuna del parlamentarismo'. Fotografía: Ayuntamiento de León.

El poder de la cultura mantiene activo el Festival de Verano ‘León, Cuna del Parlamentarismo’. En esta ocasión con una nueva propuesta de la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del 8 al 10 de septiembre en el Palacio del Conde Luna.

Se trata de las jornadas ‘León, Cuna del Parlamentarismo’, un evento compuesto en esta edición por tres conferencias con las que poner el foco en la relación entre ‘Las mujeres y el poder. Un recorrido histórico’.

Siguiendo la estela de la conmemoración de 900º aniversario de la muerte de la Reina Urraca I de León, la primera mujer que reinó por derecho propio en Europa, estas jornadas se centrarán en el papel de la mujer a lo largo de la historia en la política leonesa.

Las Jornadas ‘León, Cuna del Parlamentarismo’ se desarrollarán a través de tres ponencias, todas ellas impartidas por mujeres historiadoras, en el Palacio del Conde Luna del 8 al 10 de septiembre a las 19:30 horas con acceso gratuito hasta completar aforo.

La primera charla correrá a cargo de Ana María Sixto Barcia, historiadora y profesora de la Universidad de León, quien analizará ‘Las mujeres y el poder en la Edad Moderna: desmontando la idea de invisibilidad femenina en la historia’.

Sixto Barcia es doctora por la Universidad de Santiago de Compostela con la tesis ‘Mujeres y cultura letrada en la Galicia moderna’ (2016).

La segunda de las ponencias, el miércoles 9 de septiembre, correrá a cargo de Ana Cristina Rodríguez Guerra, doctora por la Universidad de León con la tesis ‘La represión económica en la provincia de León durante la Guerra Civil y la posguerra’ (2024).

Precisamente, las mujeres en la posguerra centrarán su ponencia en estas jornadas bajo el título ‘El poder de resistir: mujeres, patrimonio y supervivencia en la posguerra’.

Este ciclo del Festival de Verano ‘León, Cuna del Parlamentarismo’ se cerrará el jueves 10 de septiembre con la conferencia de Beatriz García Prieto, profesora ayudante en el departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de León.

García Prieto analizará las ‘Mujeres pioneras en la política contemporánea leonesa: los ejemplos de María Sánchez Miñambres y Francisca Bohigas’.

Martes, 8 de septiembre

Ponente: Ana M. Sixto Barcia.

Conferencia: ‘Las mujeres en la Edad Moderna: Desmontando la idea de invisibilidad femenina en la Historia’.

Doctora en Historia y premio extraordinario de doctorado por la Universidad de Santiago de Compostela. Ha sido docente en la Universidad de Vigo, en la Universidad de Santiago de Compostela y, en la actualidad, es profesora en la Universidad de León.

Ha realizado estancias de investigación en la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París (EHESS-CNRS), así como en El Colegio de Michoacán (México), en la Universidad Nacional de La Plata (Argentina), en la Pontificia Universidad Católica de Chile, en la Universidad de Coimbra (Portugal) y en la Sorbonne Université (París I).

Ha sido y es participante en distintos proyectos de investigación del gobierno de España y en el proyecto europeo RESISTANCE, del Programa de Investigación e Innovación Horizon 2020/UE, acción Marie Sklodowska-Curie. Ha sido galardonada con el premio de investigación Xesús Ferro Couselo 2011.

Sus líneas de investigación están relacionadas con la historia social, la historia cultural y la historia de las mujeres. Es autora de diferentes libros, capítulos de libros y artículos científicos en el ámbito nacional e internacional.

Ha impartido ponencias y conferencias en la Sorbonne Université, en la EHESS, en el European University Institute (Florencia) y en el Museo Nacional del Prado, entre otros. Es correctora y/o evaluadora externa de distintas editoriales, evaluadora de proyectos I+D+i y forma parte del equipo asesor de la revista Obradoiro de Historia Moderna, entre otros.

Miércoles, 9 de septiembre

Ponente: Ana Cristina Rodríguez Guerra

Conferencia: ‘El poder de resistir: mujeres, patrimonio y supervivencia en la posguerra’.

Doctora en Historia por la Universidad de León desde el año 2024 y profesora sustituta del Área de Historia Contemporánea de la Universidad de León. Líneas de investigación: represión franquista, incautaciones de bienes y Memoria Histórica.

Jueves, 10 de septiembre

Ponente: Beatriz García Prieto

Conferencia: ‘Mujeres pionera en la política contemporánea leonesa: los ejemplos de María Sánchez Miñambres y Francisca Bohigas’.

Profesora ayudante doctora en el Área de Historia Contemporánea de la Universidad de León, institución en la que trabaja desde 2018. Es graduada en Historia (2014), Máster Oficial en Cultura y Pensamiento Europeo: tradición y pervivencia (2016) y doctora en Historia (2022).

Toda su formación ha sido realizada en la Universidad de León, donde obtuvo el Premio Extraordinario tanto en el Grado como en el Máster, así como la calificación de sobresaliente cum laude en su tesis doctoral, titulada ‘Cambios y pervivencias en los derechos y libertades de las mujeres durante la II República, la Guerra Civil y el primer franquismo. La provincia de León (1931‐1945)’.