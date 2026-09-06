El polémico Gordo de la Lotería de Navidad de Villamanín se convierte en nueva serie documental

Carolina Durante y el cartel de Villamanín. Fotografía: Movistar Plus.

La polémica por el Gordo de la Lotería de Navidad en Villamanín se transforma en nueva serie documental.

‘El gordo de Villamanín’, serie documental Original Movistar Plus, narra cómo, tras ganar el Gordo de La Lotería de Navidad en 2025, el pueblo leonés descubrió que se habían vendido 50 papeletas de más por valor de cuatro millones de euros.

La serie documental, como apuntan desde Movistar Plus, recrea la “tensión vivida en el pueblo” hablando en exclusiva con los protagonistas del caso.

Incluyendo a miembros de la Comisión de Fiestas y a otros testigos que ofrecen su relato de lo ocurrido.

A través de una historia coral, la serie “profundiza en las experiencias, motivaciones y sentimientos de quienes vivieron el conflicto” para “tratar de ir más allá de la repercusión mediática” y “poner sobre la mesa las distintas versiones y comprender lo sucedido”.

Más allá del caso en sí, el documental “plantea una reflexión sobre la vida en comunidad, el comportamiento humano, la empatía y la influencia del dinero” y retrata la vida en Villamanín.

Según la ficha técnica, la serie documental tiene tres capítulos de 45 minutos y se estrenará próximamente.