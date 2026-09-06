Encuentran a un hombre de 86 años desaparecido en un paraje a unos cuatro kilómetros de un pueblo de León

La Guardia Civil ha localizado, en la tarde de este sábado, 5 de septiembre, a un hombre de 86 años desaparecido desde por la mañana en la localidad de Castrocalbón, en la provincia de León.

Todo después de recibirse el aviso de un familiar que ha sido el que ha comunicado la incidencia.

En las labores de rastreo han participado patrullas de la demarcación territorial de la compañía de Astorga y del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona)

La persona ha sido encontrada en un paraje a unos cuatro kilómetros de la localidad y evacuado por el helicóptero de la Unidad Aérea de la Guardia Civil de León hasta el hospital de León para valoración médica.