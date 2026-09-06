Doble tragedia: fallecen dos jóvenes leoneses tras un accidente de tráfico con vuelco en Asturias

Dos jóvenes de 23 años, uno nacido en Ponferrada y el otro en Villablino, pero los dos residentes en León han fallecido en un accidente de tráfico en la AS-15, a la altura del punto kilométrico 103, de Cerredo a La Collada, en Degaña (Asturias), como ha informado la Guardia Civil a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibía el aviso, a través del 112 de Castilla y León, a las 1:15 horas de esta madrugada.

En el mismo se indicaba que había un coche volcado y no había nadie en su interior, en una zona boscosa, como apuntan desde el 112 en Asturias.

Las mismas fuentes señalan que, de inmediato, se movilizó a tres efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en Cangas de Narcea, que se trasladaron con el furgón multisocorro y el vehículo primera salida.

Después, el alertante indicaba que en el interior del coche había personas. Además de los bomberos del SEPA se solicitó, a través del 112 de Castilla y León, la colaboración de los Bomberos de Villablino.

Una vez en la zona, los bomberos abrieron acceso para que el personal sanitario pudiera acceder hasta los accidentados que resultaron fallecidos.