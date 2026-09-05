Una veintena de medios trabajan para sofocar un incendio declarado en Pendilla de Arbas

Una veintena de medios trabajan a esta hora del sábado, 5 de septiembre, para intentar sofocar el incendio forestal que se ha declarado esta noche en la localidad de Pendilla de Arbas, en el municipio de Villamanín y dentro de la provincia de León.

En la zona se han desplegado hasta cinco helicópteros y aviones, apoyados desde tierra por seis cuadrillas, cuatro de ellas helitransportadas, y numerosa maquinaria, que trabajan para intentar atajar las llamas.

Las causas del fuego, que se inició en torno a las 23.40 horas de la noche, están en investigación.