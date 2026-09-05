Localizan el cuerpo sin vida del hombre desaparecido en la provincia de León: estaba en una zona de difícil acceso

La Guardia Civil ha informado de que ha localizado, en la mañana de este sábado, 5 de septiembre, el cuerpo sin vida del hombre desaparecido ayer a unos kilómetros de la ermita de Santa Elena, en el municipio de Sigüeya, en el municipio de Benuza, en la provincia de León.

Por parte de la Benemérita se había desplegado un amplio dispositivo de búsqueda en la que han participado Unidades de Seguridad Ciudadana pertenecientes a la compañía territorial de Ponferrada.

Seprona, un guía con can especializado en seguridad y rescate de la zona de Castilla y León con sede en Zamora, y el helicóptero de la Unidad Aérea de León, quien localizó esta mañana en una zona escarpada de muy difícil acceso el cadáver de esta persona

Por lo que se ha activado a los especialistas del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Sabero para su recuperación.

Todo parece indicar que se trata de un suceso autolítico, a la espera de la autopsia, como informan desde la Guardia Civil