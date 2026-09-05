DIRECTO | Declaran nivel 1 en el incendio de Pendilla de Arbas: previsión de tardar más de 12 horas en estabilizarlo

La Junta de Castilla y León ha declarado Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 en el incendio de Pendilla de Arbas, en la provincia de León, en la tarde de este sábado, 5 de septiembre.

El fuego se originó la pasada noche y la previsión pasa por tardar más de 12 horas en su estabilización como apuntan desde Inforcyl.

En estos momentos, hasta 27 medios trabajan para intentar sofocar las llamas, seis de ellos de carácter aéreo, helicópteros e hidroaviones, en este fuego declarado en esta localidad del municipio de Villamanín.

En la zona se han desplegado seis medios aéreos, apoyados desde tierra por cinco cuadrillas, seis helitransportadas, tres autobombas y un bulldozer, además de un técnico y cuatro agentes medioambientales.

Las causas del fuego, que se inició en torno a las 23.40 horas de la noche, están en investigación.