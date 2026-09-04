Cendón acusa al alcalde de León de legitimar el "aquelarre" en las protestas por Ceuta: "Quien asiste a la cacería es cómplice"

El secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, y el alcalde de la capital leonesa, José Antonio Diez, en una imagen de archivo Campillo ICAL

El secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, ha cargado este jueves contra el alcalde de la capital, el socialista José Antonio Diez, por su presencia en la concentración del miércoles en la plaza de San Marcelo en apoyo a Ceuta. "Quien asiste a la cacería se convierte en cómplice", ha afirmado.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, el dirigente provincial señala directamente a quienes, con su asistencia institucional, habrían dado cobertura a un clima de "insultos" en la protesta, tanto a la periodista Carmen Bayón como al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Se cruzaron todas las líneas: acoso machista a Carmen Bayón («rameras») y gravísimos insultos al presidente del Gobierno. Que PP, Vox y sus satélites agiten el fango entra en su guion. El verdadero bochorno es que representantes públicos de nuestra ciudad acudan a legitimar el aquelarre con su presencia", ha afirmado.

Y se ha referido de forma velada a Diez señalando que "quien asiste a la cacería deja de ser neutral: se convierte en cómplice".

Cendón ha cerrado su publicación con un respaldo explícito a la periodista y al resto de profesionales que cubrían la información. "Todo mi apoyo a Carmen y a todos los profesionales de la información que sufren este odio por hacer su trabajo", ha afirmado.

Diez desafía a Ferraz

La concentración, que reunió a varios miles de personas según distintas estimaciones, se celebró este miércoles en un contexto de movilizaciones simultáneas en toda España por la crisis migratoria en Ceuta.

Ferraz había pedido a sus cargos que no acudieran, al considerar que se trataba de actos contra Pedro Sánchez y de una convocatoria impulsada de forma "partidista". Diez, sin embargo, anunció con antelación que iría.

Defendió que se trataba de "cuestiones de Estado", de solidaridad con el pueblo ceutí, de defensa de las fronteras y de los derechos humanos, y precisó que acudiría a la convocatoria de la sociedad civil, no a la de la FEMP.

"No hago nada extraño", insistió. En declaraciones posteriores, el alcalde llegó a afirmar que, de confirmarse ciertos informes policiales, no se estaría ante una crisis migratoria sino ante "una invasión en toda regla".

La presencia de Diez no pasó desapercibida. En el acto coincidieron también cargos del PP y de Vox, entre ellos el vicepresidente de la Junta, Carlos Pollán. Mientras el alcalde atendía a los medios se escucharon insultos a Sánchez y reproches a periodistas.

Cendón sitúa en ese ambiente el "acoso machista" a Carmen Bayón y el resto de vehemencias que, según su relato, convirtieron la concentración en un "aquelarre" y una "cacería".

Una eterna rivalidad

El choque no es un episodio aislado. Cendón y Diez mantienen desde hace años una rivalidad que ha convertido al PSOE de León en uno de los escenarios más enconados del socialismo castellano y leonés.

Cendón reprocha a Diez personalismo, alejamiento deliberado del proyecto socialista, incumplimiento de estatutos, aislamiento de la agrupación más numerosa de Castilla y León y una actitud que, según él, debilita al partido en la ciudad.

Ha llegado a decir que el alcalde lleva "demasiado tiempo actuando al margen" y que "hace mucho que se ha colocado fuera del Partido Socialista por decisión propia". También le ha afeado que se sienta más cómodo con el PP de Alfonso Fernández Mañueco que con sus propios compañeros y que no critique a la derecha.

Diez, por su parte, se ha presentado como un "verso libre" leonesista, crítico con Ferraz cuando lo ha considerado oportuno, defensor de su gestión municipal y de los acuerdos con otras administraciones.

Ha rechazado irse del partido —"Yo no me voy a ir de mi partido. Punto", llegó a afirmar— y ha acusado a Cendón de frustración, complejos y de no haber movilizado lo suficiente.

El pulso se ha recrudecido este año a cuenta de las municipales de 2027, con Cendón cuestionando abiertamente que Diez vuelva a ser el candidato. La decisión del alcalde de desafiar la consigna de Ferraz y acudir a la protesta por Ceuta encaja, para sus críticos internos, en esa misma línea de desmarque.

Para Cendón, esa presencia no es neutral: es complicidad. El mensaje del secretario provincial reabre, una vez más, la herida orgánica del socialismo leonés en un momento en que la crisis de Ceuta ya había puesto a prueba la disciplina de varios alcaldes socialistas.

En León, el enfrentamiento entre quien dirige el partido en la provincia y quien gobierna la capital sigue siendo, años después, el mismo: dos dirigentes que no se reconocen en el mismo proyecto y que convierten cada discrepancia en un nuevo capítulo de una guerra que ya parece crónica.