El Ayuntamiento de León impulsa los bonos al consumo con descuentos del 25% en comercio y hostelería

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León celebrada este viernes Ayuntamiento de León

El Ayuntamiento de León ha aprobado este viernes en Junta de Gobierno Local la puesta en marcha de una nueva edición del programa de bonos al consumo con descuentos del 25% en comercio y hostelería.

Ello con el objetivo de continuar dinamizando la actividad económica municipal, respaldar a las familias y fomentar las compras en el comercio minorista y la hostelería de proximidad que se adhieran a la campaña.

Los bonos podrán adquirirse a partir del lunes 7 de septiembre y cada ciudadano podrá adquirir bonos por valor de hasta 150 euros para adquirir productos y servicios en establecimientos de proximidad de la ciudad con un descuento del 25%. Se podrán canjear hasta el próximo 7 de noviembre.

Una nueva campaña que es posible gracias a la estrecha cooperación entre el Ayuntamiento de León y la Cámara de Comercio de León y que arranca tras aprobarse hoy en Junta de Gobierno Local el convenio entre ambas entidades y mediante el que el Consistorio aportará 150.000 euros a esta iniciativa.

Esta dotación pública busca potenciar un modelo de gasto eficaz y sostenible que sostiene el empleo local, reduce desplazamientos innecesarios y fortalece el abastecimiento de bienes dentro de los propios barrios de la capital.

Dirigida al comercio local

Esta convocatoria está dirigida a pequeños establecimientos del municipio con plantillas inferiores a diez trabajadores, abarcando tanto al comercio minorista como a locales de restauración, cafeterías, bares y heladerías.

Quedan excluidos del programa la venta de tabaco, las estaciones de servicio, el comercio ambulante y las ventas fuera de establecimiento comercial. Cada ciudadano podrá adquirir bonos por un importe máximo de 150 euros de valor nominal, distribuidos en formatos de 5, 20 y 50 euros para su canje indistinto en los negocios adheridos.

En los bonos con un valor nominal de 5 euros, 3,75 euros los aportará el ciudadano y los 1,25 euros restantes serán la aportación directa del Ayuntamiento de León.

En los de valor nominal de 20 euros, 15 euros los aportará el ciudadano y los 5 euros restantes serán la aportación directa del Ayuntamiento de León y en los bonos con un valor nominal de 50 euros 37,50 euros los aportará el ciudadano y los 12,50 euros restantes serán la aportación directa del Ayuntamiento de León.

La adquisición presencial de los bonos será en la oficina del programa situada en la sede de la Cámara de Comercio (Avenida Padre Isla, 30), donde es imprescindible la presencia física del titular del documento de identidad y también se podrán adquirir de forma online a través de la página web de la Cámara de Comercio de León.

Los bonos descargados podrán utilizarse hasta el próximo 7 de noviembre de 2026, inclusive, y su aplicación será plenamente compatible con cualquier oferta, rebaja o descuento vigente en los propios establecimientos.

Asimismo, para asegurar una distribución equitativa del impacto económico en el tejido empresarial, se fija un tope máximo de canje de 30.000 euros por cada comercio y de 15.000 euros para los locales de hostelería, límite tras el cual el establecimiento dejará de admitir más bonos.

Casi ocho millones movilizados

Esta nueva convocatoria consolida la estrategia impulsada por el equipo de gobierno municipal desde hace seis años que, en estrecha alianza con la Cámara de Comercio de León, ha logrado inyectar un total de 7.934.000 euros en el tejido productivo de la ciudad.

A través de un esfuerzo presupuestario acumulado de 1.983.500 euros en recursos públicos, el Ayuntamiento de León ha afianzado este mecanismo de colaboración institucional como una de las políticas activas de estímulo comercial de mayor impacto directo en la facturación de los negocios locales.

El éxito y el arraigo de la iniciativa quedan demostrados por la participación media de 331 establecimientos adheridos por campaña y un volumen de ventas asociado que supera los 1,1 millones de euros anuales.

Con la reactivación del convenio coincidiendo con la vuelta al curso escolar, el Consistorio leonés reafirma su apoyo estratégico al tejido empresarial de proximidad como motor esencial para la generación de empleo, la cohesión social y la preservación de la vida urbana en la capital.