León recibirá a figuras como Guti, Toni Nadal, Carolina Marín y Carlos Moyá por el décimo aniversario del FID

El Foro Internacional del Deporte (FID) de León cumple su décimo aniversario y, para ello, ha presentado este jueves, 3 de septiembre, un cartel que reúne a grandes deportistas de distintas disciplinas.

En el acto de presentación ha participado el alcalde de León, José Antonio Diez, junto al presidente del FID, Fran del Río, y patrocinadores del evento.

La edición, que se va a desarrollar en el Auditorio Ciudad de León entre el 22 y el 26 de septiembre, reunirá a figuras como Carolina Marín, Carlos Moyá, Guti, Cacho Rodríguez, Ona Carbonell, Toni Nadal, Paula Leitón, Roque Star o el Dr. Aldo Martínez.

También participarán otros nombres como Antoni Daimiel y Drafteados. En la rueda de prensa ha estado presente también el concejal de Deportes, Vicente Canuria, y el edil de UPL Eduardo López Sendino.

Diez ha destacado que las administraciones han de hacer un "esfuerzo especial" por fomentar la actividad física y apoyar al deporte, además de a los valores que están vinculados a la práctica del mismo. Unas cuestiones que, a su juicio, se abordan en el FID.

Para el alcalde de León es un "auténtico privilegio" que la ciudad acoja a este elenco de deportistas que participarán en la décima edición del FID.

"Sabemos del esfuerzo que han tenido que hacer todos ellos para alcanzar los éxitos deportivos. Sabemos de los éxitos de sus carreras. Sabemos de las motivaciones que han ejercido sobre las generaciones que los hemos visto jugar. No quiero destacar a ninguno, pero sí quiero incidir en algo que les une y les define: su bonhomía. La lección que nos transmiten es que se puede. Se puede con esfuerzo, tesón, ilusión, desafiando la lógica de países con más presupuesto y jugadores", ha precisado.

El X FID Ciudad de León ABANCA cuenta un año más con el respaldo del Ayuntamiento de León, principal impulsor institucional de una iniciativa que se ha consolidado como una de las grandes citas de inspiración, deporte y valores de nuestro país, ha explicado por su parte el director de este evento, Fran del Río.

La programación completa puede consultarse a través de https://forosfid.org/ donde también se pueden adquirir las entradas.