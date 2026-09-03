DIRECTO | Declarado un peligroso incendio forestal en Sosas de Laciana: alerta nivel 2 y más de 25 medios trabajando

Un peligroso incendio forestal ha sido declarado este jueves, 3 de septiembre, en la localidad de Sosas de Laciana, en el término municipal de Villablino (León), obligando a los servicios de extinción a decretar el nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (IGR).

El fuego se ha originado a las 17:22 horas y apenas una hora después ha elevado su nivel de riesgo por comportar "grave riesgo para la población y bienes no forestales".

Por el momento, sus causas se desconocen y permanecen en investigación, mientras que más de 25 medios trabajan sobre el lugar para tratar de extinguir las llamas.