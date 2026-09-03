Denuncian las "deficiencias" en las pasarelas del GP de La Bañeza: medidas por debajo de la normativa, huecos y bridas

Imagen de las pasarelas peatonales en el GP de La Bañeza. UPL

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) en La Bañeza ha denunciado las "deficiencias de seguridad" en las pasarelas peatonales que se instalaron durante el Gran Premio de Velocidad 2026.

Unas infraestructuras para las que el Ayuntamiento había abonado casi 45.000 euros por su alquiler, transporte, instalación y retirada después de 10 días.

La formación leonesista ha resaltado que la contratación e instalación de estas pasarelas son responsabilidad del Ayuntamiento de La Bañeza dirigido por PP y Vox y "no del Moto Club Bañezano, que realiza un enorme trabajo para sacar adelante este evento especial" en el que se reunieron más de 60.000 asistentes.

Según las fotografías y mediciones realizadas por UPL, la infraestructura muestra "huellas de aproximadamente 24-25 centímetros y contrahuellas cercanas a los 25".

El proyecto técnico, sin embargo, recoge 29 centímetros de huella y 17,3 de contrahuella, mientras que la normativa marca que "deben tener un mínimo de 28 centímetros de huella y un máximo de 17,5 de contrahuella".

Por eso, han denunciado que las pasarelas instaladas por el Consistorio "no cumplen" estas medidas de referencia que lo que buscan es que la subida y bajada "sean seguras, evitando caídas o tropezones".

A todo ello suman "perfiles metálicos abiertos y sin rematar, grandes huecos y discontinuidades en las protecciones laterales, pasamanos interrumpidos, mallas deformadas sujetas con bridas, extremos salientes y numerosos elementos oxidados".

UPL ha considerado que "no son simples defectos estéticos, sino de condiciones que podían provocar tropiezos, caídas o cortes, con especial riesgo para niños, personas mayores y usuarios que atravesasen la instalación en momentos de gran afluencia".

Además, han subrayado que el alquiler y el montaje del año pasado se formalizaron mediante dos contratos de 14.600 euros más IVA cada uno, teniendo un coste total de poco más de 35.000 euros.

Sin embargo, este año la factura se incrementó a los casi 45.000 euros, es decir, más de 9.600 más y una subida superior al 27%.

Por ello, han avanzado que solicitarán los expedientes y facturas completos de 2025 y el estudio económico que justifique mantener el alquiler frente a una posible compra de pasarelas municipales adecuadas.