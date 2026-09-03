Buscan a María, una mujer de 82 años desaparecida en Ponferrada: fue vista por última vez cerca de su domicilio
La Policía Nacional mantiene activado el dispositivo de búsqueda y solicita la colaboración ciudadana para dar con su paradero.
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La Policía Nacional ha solicitado la colaboración ciudadana para localizar a María González Camuñas, una mujer de 82 años desaparecida ayer miércoles al mediodía.
Su familia comunicó que fue vista por última vez a las 12:00 horas, en las inmediaciones de su domicilio, situado en la calle Ordoño, de Ponferrada.
La mujer tiene 82 años, mide aproximadamente 1,60 metros, 80 kilos, tiene el cabello castaño claro y corto y ojos verdes.
La Policía Nacional mantiene activado el dispositivo de búsqueda y localización y continúa realizando las gestiones necesarias para tratar de determinar su paradero.
Asimismo, ha solicitado la colaboración de cualquier persona que pueda aportar información y que contribuya a su localización.