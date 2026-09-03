Buscan a María, una mujer de 82 años desaparecida en Ponferrada: fue vista por última vez cerca de su domicilio

María González Camuñas desapareció este jueves en Ponferrada Subdelegación del Gobierno de León

La Policía Nacional ha solicitado la colaboración ciudadana para localizar a María González Camuñas, una mujer de 82 años desaparecida ayer miércoles al mediodía.

Su familia comunicó que fue vista por última vez a las 12:00 horas, en las inmediaciones de su domicilio, situado en la calle Ordoño, de Ponferrada.

La mujer tiene 82 años, mide aproximadamente 1,60 metros, 80 kilos, tiene el cabello castaño claro y corto y ojos verdes.

La Policía Nacional mantiene activado el dispositivo de búsqueda y localización y continúa realizando las gestiones necesarias para tratar de determinar su paradero.

Asimismo, ha solicitado la colaboración de cualquier persona que pueda aportar información y que contribuya a su localización.