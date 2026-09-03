El alcalde de León se desmarca de nuevo del PSOE con su apoyo a Ceuta: “Estamos hablando de una invasión global”

El alcalde de León, José Antonio Díez, ha sido uno de los pocos regidores socialistas que decidió estar presente en las concentraciones celebradas este 2 de septiembre en apoyo a Ceuta.

Una presencia con relevancia después de que Ferraz trasladara a sus cargos la indicación de no participar en estas movilizaciones.

Díez optó por acudir y lanzó un mensaje de unidad ante la situación que atraviesa la ciudad autónoma, pero se volvió a desmarcar del argumentario del PSOE y del Gobierno al hablar de "invasión global".

“Creo que hoy es un día no para confrontar, sino todo lo contrario, es un día para estar juntos, para que todo el mundo pueda estar en la misma posición”, señaló el alcalde leonés.

El regidor defendió que, por encima de cualquier otra consideración política, deben situarse los intereses de los ciudadanos españoles.

Y apeló a mantener una posición común ante cualquier situación que afecte al conjunto del país.

“Tenemos que estar juntos”, vino a defender el alcalde durante su intervención con motivo de la concentración.

Preguntado por los informes policiales que habían trascendido durante la jornada, Díez reconoció inicialmente que no había tenido ocasión de conocer directamente su contenido.

Sin embargo, cuestionó la forma en la que esos documentos habían llegado a los medios de comunicación.

“Si es cierto, resulta un poco extraño que un informe policial pueda llegar a un medio de comunicación sin haber pasado previamente por los cauces institucionales correspondientes”, afirmó en declaraciones recogidas por Ical.

José Antonio Díez afirmó que si finalmente se confirma lo recogido en los documentos, la situación iría mucho más allá de una crisis migratoria.

“No estamos hablando de ninguna crisis migratoria, estamos hablando de una invasión global”, afirmó.