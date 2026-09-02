La fiesta gastronómica ideal para comer tapas y pinchos será del 27 al 29 de septiembre: cocina en directo y una cata

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha presentado este certamen que reunirá a los cocineros ganadores de los concursos provinciales de tapas y pinchos de las nueve provincias Cedida

León volverá a situarse en el mapa gastronómico de Castilla y León. Esta vez, a golpe de tapa.

El Palacio de Exposiciones de la capital leonesa acogerá los próximos 27, 28 y 29 de septiembre el II Concurso Oficial de Pinchos y Tapas de Castilla y León.

Durante tres días, León reunirá a algunos de los mejores cocineros especializados en este formato gastronómico de la Comunidad.

Los participantes llegarán desde las nueve provincias de Castilla y León. Todos ellos serán los ganadores de sus respectivos concursos provinciales de tapas y pinchos.

La competición será presencial. Habrá cocina en directo y una cata profesional para decidir cuál es la mejor propuesta.

Un jurado formado por siete profesionales de referencia valorará aspectos como el sabor, la técnica y la presentación.

También tendrán peso la originalidad, el concepto, la aplicación comercial y el uso de productos autóctonos.

La elección de León como sede tiene su razón. Y es que la ciudad ha convertido las tapas gratuitas en uno de sus principales reclamos turísticos. Una tradición que forma parte de su identidad y que atrae cada año a miles de visitantes.

León también cuenta con el precedente de haber sido Capital Española de la Gastronomía. Su oferta hostelera y gastronómica sigue siendo uno de los motores del turismo en la ciudad.

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha defendido que pocos lugares encajan mejor con un concurso de estas características.

. “León es una ciudad que ha hecho de las tapas gratuitas un referente de atracción turística, en una ciudad que fue capital gastronómica nacional, una ciudad que está marcando sus mejores cifras de visitantes gracias, entre otros puntos, a su oferta hostelera”, ha dicho.

El Palacio de Exposiciones será el escenario de una cita que busca mostrar el potencial de la gastronomía de Castilla y León a través de uno de sus formatos más populares: el pincho y la tapa.

El evento contará con la participación de cocineros procedentes de toda la Comunidad y pondrá también el foco en la calidad del producto agroalimentario castellano y leonés.

De esta manera, León será, durante ese último fin de semana de septiembre, el punto de encuentro de la gastronomía en miniatura de Castilla y León.