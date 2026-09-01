Vecinos de Val de San Lorenzo y Astorga se movilizan para frenar una macroplanta de biometano de miles de residuos

Montaje con el municipio de Val de San Lorenzo y el proyecto del estudio ambiental de la planta de biometano. Ayto. Val de San Lorenzo (Meta) y Campillo (ICAL).

La comarca de la Maragatería se moviliza contra la instalación de una macroplanta de biometano y fertilizantes proyectada en el término municipal de Val de San Lorenzo.

Vecinos y colectivos de la zona han iniciado una ofensiva ciudadana mediante la recogida de firmas en la plataforma Change.org y la preparación de alegaciones populares para frenar la iniciativa promovida por la empresa Apiolae S.L., que en estos momentos se encuentra en periodo de información pública.

La instalación prevé el procesamiento de 233.500 toneladas anuales de residuos orgánicos —unas 640 toneladas diarias— a base de purines de cerdo, gallinaza y estiércol bovino y porcino.

Los promotores del rechazo social advierten del "efecto llamada" que este tipo de proyectos genera en la zona, donde ya opera una planta de residuos, se tramita otra de lodos y se proyectan nuevas plantas de biogás en la vecina localidad de Piedralba, lo que amenaza con convertir a la comarca en un foco receptor de desechos de otros territorios.

Dudas sobre el tráfico pesado y el destino final del digestato

Entre los principales argumentos recogidos en el expediente para fundamentar las alegaciones destacan las incertidumbres sobre la gestión de las 220.368 toneladas anuales de digestato de salida, cuyo destino final o gestor no figura concretado mediante contrato en la documentación presentada.

Asimismo, la población alerta del impacto del tráfico pesado, que supondrá el paso continuado de unos 74 camiones diarios por las carreteras de la comarca, además del riesgo de malos olores y afecciones ambientales.

Por ello, se ha hecho un llamamiento extensible a municipios vecinos como Astorga para sumar alegaciones particulares —para las que se han elaborado modelos simplificados de uso gratuito— antes de que concluya el plazo de exposición pública.

En paralelo, este sábado 5 de septiembre, coincidiendo con la celebración de la Fiesta de la Carballeda en Val de San Lorenzo, se desplegarán mesas e itinerarios informativos con el reparto de folletos para detallar las dimensiones del proyecto a residentes y visitantes.