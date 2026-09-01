El refugio de Raúl Gómez (43): un pueblo de 50 habitantes con una iglesia con pila bautismal medieval y con pallozas

El presentador y humorista Raúl Gómez tiene un rincón muy especial en la provincia de León.

Lejos de los platós de televisión, de las carreras por todo el mundo y de sus numerosos proyectos profesionales, el conocido comunicador encuentra su particular refugio en Porqueros, una pequeña localidad de La Cepeda situada muy cerca de Astorga.

Es el pueblo de sus abuelos y un lugar al que está ligado desde su infancia.

“Porqueros es el pueblo donde paso unos días en verano desde que tengo uso de razón”, explica Raúl Gómez, que ha querido mostrar a sus seguidores algunos de los rincones y atractivos de esta localidad leonesa.

“Es el pueblo de mis abuelos, un bonito lugar muy cerca de Astorga, lleno de buena gente que quiero que conozcáis en dos minutos. Menos es más”, asegura el presentador en un vídeo en sus redes sociales.

Raúl Gómez García, nacido en Santa Coloma de Gramanet (Barcelona) el 3 de septiembre de 1982, es uno de los rostros más conocidos de la televisión española.

El comunicador comenzó a ganar popularidad como reportero de Caiga quien caiga en Cuatro y posteriormente formó parte del programa de humor Otra Movida, junto a Florentino Fernández.

Su gran pasión por el deporte también le llevó a presentar Maratón Man, el programa de Movistar en el que recorrió diferentes países para conocer culturas y participar en carreras populares.

Ahora le acabamos de ver este verano en Cuatro con un programa sobre maratones y próximamente será invitado de una nueva edición de El Desafío.

Una pasión por el deporte que, precisamente, también puede disfrutar en su particular refugio leonés.

Porque Porqueros es, en palabras del propio Gómez, “un gran lugar para ir en bicicleta”.

La localidad ofrece un entorno perfecto para los paseos y el cicloturismo, entre valles, zonas verdes, choperas y caminos que recorren este rincón de La Cepeda.

“Está en Castilla y León y aquí hay de todo”, bromea el presentador mientras repasa algunos de los atractivos del pueblo.

Porqueros, perteneciente al municipio de Magaz de Cepeda, cuenta con una población censada de alrededor de 50 habitantes y se encuentra junto al río Porcos, que recoge las aguas de buena parte del municipio.

En el pasado fue una localidad de gran importancia para la zona.

La llegada del ferrocarril marcó buena parte de su desarrollo y también la distribución del pueblo.

La estación facilitó, entre otras cosas, la llegada de cemento para la construcción del pantano de Villameca y permitió la salida de productos de la tierra hacia otros destinos.

Todavía hoy se pueden diferenciar el barrio de la estación y el casco antiguo de la localidad, formado por calles intrincadas y construcciones tradicionales.

Uno de sus principales tesoros es su iglesia, que guarda en su interior piezas de gran valor histórico, como una pila bautismal medieval, una custodia donada por el Conde de Catres y varios escudos de armas.

Muy cerca se encuentra también una palloza redonda completamente restaurada, una de las construcciones que mejor representan la arquitectura tradicional de la zona.

Porqueros conserva además uno de los molinos de La Cepeda que todavía permanece en activo, situado en uno de los rincones más atractivos de la localidad.

El entorno natural es otro de los grandes atractivos de este pequeño pueblo leonés.

Desde la conocida como corona astur se contempla un pequeño valle lleno de verdor y choperas, en una comarca marcada por las buenas aguas, los cultivos y la ganadería.

Tradicionalmente, en este territorio se han cultivado cereales, patatas y otros productos de la tierra, además de contar con zonas de pastos, frutales y explotaciones ganaderas.

Y si hay algo que Raúl Gómez tiene claro es la calidad de uno de sus productos estrella.

El mejor trigo de Europa

“Tenemos el mejor trigo de toda Europa”, asegura con orgullo.

Pero no todo es naturaleza e historia en este rincón de León, Porqueros también es deporte y diversión.

En el pueblo se puede practicar la petanca o jugar a la rana, dos de las actividades más tradicionales, además de disfrutar de las habituales partidas de cartas.

“Los niños aquí se lo pasan fenomenal”, destaca Gómez.

El presentador también muestra otros rincones y elementos singulares de la localidad, como sus árboles, sus espacios deportivos e incluso su plaza de toros.

Todo ello forma parte de ese refugio leonés al que vuelve cada verano desde que era un niño.

Un pueblo de apenas medio centenar de habitantes que para Raúl Gómez es mucho más que un punto en el mapa.