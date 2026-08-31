Un menor propina un navajazo a un joven en las fiestas de Astorga provocándole heridas en el tórax y el muslo

Un menor de 17 años ha sido detenido por agentes de la Policía Nacional de la comisaría local de Astorga como presunto autor de un delito de lesiones con arma blanca.

Los hechos sucedieron durante la madrugada del pasado sábado 29 de agosto, en la calle Señor Ovalle de Astorga, durante las fiestas de la localidad.

Alrededor de las 06:56 horas, cuando la víctima se encontraba en el interior de un establecimiento de ocio junto a varios amigos, se inició una discusión entre varias personas que se encontraban en el local.

Ante la elevada afluencia de público, el grupo de la víctima decidió abandonar el establecimiento y salir a la vía pública para evitar posibles incidentes.

Una vez en el exterior, mientras la víctima conversaba con otra persona, el presunto autor se aproximó de forma sorpresiva y le propinó un puñetazo en el rostro para, a continuación, agredirle con una navaja, causándole heridas en el tórax y en el muslo izquierdo.

Tras la agresión, la víctima siguió inicialmente al presunto autor, al no ser consciente en ese momento de la gravedad de las lesiones.

Después de alcanzarle, el ahora detenido le mostró el arma utilizada y le amenazó, abandonando posteriormente el lugar por las escaleras de la calle La Brecha.

La víctima comunicó los hechos a la Policía Local de Astorga, que le trasladó al centro médico de la localidad.

Posteriormente fue derivado al Hospital de León para recibir asistencia sanitaria.

Según el parte facultativo, presentaba una herida punzante en el tercio inferior de la región esternal y otra en la región superoexterna del muslo izquierdo, sin afectación de planos profundos.

Detención del menor

Tras tener conocimiento de los hechos, los agentes de la Policía Nacional de la Comisaría Local de Astorga iniciaron las gestiones para esclarecer lo sucedido y determinar la identidad del presunto autor.

Las investigaciones, junto con las declaraciones de la víctima y de los testigos y el análisis de las grabaciones obtenidas en establecimientos próximos al lugar de los hechos, permitieron identificar al presunto responsable.

Una vez localizado, los agentes procedieron a su detención en el domicilio familiar, desde donde fue trasladado a dependencias policiales para la práctica de las diligencias correspondientes.

Durante la instrucción de las diligencias, personas relacionadas con el menor que se encontraban en el domicilio en el momento de su detención entregaron en dependencias de la Policía Local de Astorga el arma que presuntamente habría sido utilizada en la agresión.

El menor fue oído en exploración en dependencias policiales y, siguiendo instrucciones de la Fiscalía de Menores de León, una vez finalizadas las diligencias policiales fue puesto en libertad con la obligación de comparecer cuando sea requerido.