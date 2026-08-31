El festival Sonda Music vuelve a León: cuatro jornadas dedicadas a la música en espacio público y con entrada gratuita

Un dj en imagen de archivo. Cristina Villarino / El Español

El Festival de Verano ‘León, Cuna del Parlamentarismo’ que promueve la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León inaugura el mes de septiembre con una nueva propuesta que aúna, en cuatro espacios públicos, en tres plazas y un parque, la música, la creación contemporánea y también la convivencia ciudadana.

Todo bajo el paraguas del festival Sonda Music que, bajo el nombre ‘Semana Sonda’ se celebrará del 2 al 6 de septiembre en dos formatos.

Por un lado, Plaza Vinilo by Sonda con actuaciones los días 2, 3 y 4 de septiembre en las plazas de San Marcelo, Don Gutierre y Santo Martino. Por otro, Sonda Picnic, el 6 de septiembre, en el parque de Quevedo. Todas con actividades de acceso gratuito.

Sonda Music se presenta como cuatro jornadas dedicadas a la música, la cultura y el encuentro en el espacio público.

Va a arrancar con Plaza Vinilo by Sonda del 2 al 4 de septiembre con la actuación de tres djs leoneses.

El miércoles 2 abrirá el cartel Hardcombo, con música de 20:00 a 22:00 horas en la plaza de San Marcelo.

Con el mismo horario, el 3 de septiembre en la plaza de Don Gutierre, será el turno de Free Agent.

Y en la última jornada de ‘Plaza Vinilo’, el 4 de septiembre de 20:00 a 22:00 horas en la plaza de Santo Martino, concierto de Iván Microwave.

El Festival Sonda continuará el domingo 6 de septiembre con ‘Sonda Picnic’ en el parque de Quevedo, una jornada cultural abierta que combina música, arte local, talleres creativos para niños y niñas, participación vecinal y actividades para todos los públicos.

Será la guinda de la Semana Sonda con más de 15 artistas y proyectos participantes a lo largo de todo el día, de 12:00 a 20:00 horas y con acceso gratuito.

Sonda Picnic es una apuesta muy clara por la escena cercana y artistas locales. Salvo dos de los participantes, todos residen en León.

Contará con las actuaciones de RCHL Braü (Madrid), Chico Maravilla (León), J_69 (Francia), Jaure (La Bañeza) y Pequeños Beats combinando experiencia, escena local y nuevas generaciones. Asimismo, en el espacio ‘Sonda.Art’ habrá feria de arte local (barrio de los artistas), pícnic colaborativo, talleres infantiles y ping-pong contra el Parkinson.