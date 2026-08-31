Un fallecido y dos heridos tras la salida de vía de un turismo con vuelco en la LE-30

Un hombre de unos 60 años ha fallecido y otras dos personas han resultado heridas tras un accidente de tráfico que se ha producido en la mañana de este lunes, 31 de agosto, en León, como ha informado el Servicio de Emergencias.

El centro de Emergencias recibía llamadas, a las 09:43 horas de la mañana, tras un accidente en el kilómetro 6 de la LE-30, en León.

Los alertantes indicaban que un turismo se había salido de la vía, había volcado y había tres personas atrapadas. Incidían en que dos de ellas necesitaban asistencia sanitaria.

La sala de operaciones del 112 ha dado aviso a los Bomberos de León, a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl que ha enviado dos ambulancias de soporte vital básico y una UVI móvil.

El personal sanitario ha confirmado el fallecimiento de un varón de unos 60 años y ha atendido a dos heridos, que han sido trasladados al Complejo Asistencial de León. Una mujer de unos 85 años, trasladada en UVI móvil y un hombre de unos 65, en ambulancia de soporte vital básico.