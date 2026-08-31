Éxito rotundo en Ponferrada: más de 2.000 personas abarrotan el primer encierro de los 'Ponfermines'

Los 'Ponfermines' ya son historia de las Fiestas de la Encina.

El Ayuntamiento de Ponferrada ha celebrado con un rotundo éxito la primera edición de su particular encierro, una iniciativa festiva que ha logrado convocar a más de 2.000 personas en las calles de la capital berciana para correr delante de unos veloces y divertidos toros hinchables.

La cita, pensada para el disfrute de toda la familia, ha hecho las delicias de los más pequeños y ha llenado el recorrido de risas, carrerillas y un gran ambiente festivo.

Vecinos y visitantes de todas las edades se han enfundado el espíritu de la fiesta para abarrotar el trazado y convertir este estreno en uno de los acontecimientos más multitudinarios y aclamados de la programación.

Desde la organización han querido agradecer públicamente la masiva respuesta de la ciudadanía, reconociendo el papel de todos los asistentes que han hecho posible que esta I edición de los 'Ponfermines' nazca con fuerza y con visos de convertirse en una tradición imprescindible dentro de las celebraciones patronales de La Encina.

Y desde el Ayuntamiento apuntan en sus redes sociales: "Visto lo visto… ¡el año que viene habrá que soltar más toros!"