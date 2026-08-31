Detenido un joven de 22 años por agredir a otro durante las fiestas del pueblo: lo hizo con una navaja de mariposa

Detenido un joven de 22 años por un delito de lesiones durante las fiestas patronales de Sobrepeña Cedida

La Guardia Civil ha detenido a un joven de 22 años como presunto autor de una agresión con una navaja tipo abanico mariposa durante las fiestas patronales de Sobrepeña, localidad perteneciente al municipio leonés de La Ercina.

La víctima, otro joven de 23 años, sufrió varios cortes en una mano y en un brazo y tuvo que ser trasladada posteriormente al Centro de Salud de Cistierna.

Los hechos se produjeron alrededor de las 07:30 horas de este domingo, en el transcurso de las celebraciones patronales.

Según las primeras investigaciones, una discusión entre dos jóvenes terminó derivando en una agresión.

Durante el altercado, el ahora detenido habría sacado una navaja y causado las heridas al otro joven.

Los servicios sanitarios atendieron inicialmente al herido en el propio lugar de los hechos antes de trasladarlo al Centro de Salud de Cistierna, donde recibió asistencia médica.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Puesto de la Guardia Civil de Cistierna, que se hicieron cargo de las primeras actuaciones y de la investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar las circunstancias de la agresión.

La actuación no terminó con la detención.

Al joven de 22 años también se le atribuye un delito de atentado contra agentes de la autoridad, después de que, según la Guardia Civil, mantuviera un comportamiento violento y agresivo en las dependencias oficiales e intentara agredir a los agentes que se encontraban a cargo de su custodia.

El detenido, junto con las diligencias instruidas por los agentes, fue puesto a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Cistierna, Plaza número 1, acusado de los presuntos delitos de lesiones y atentado contra la autoridad.